Serrat asegura que la convocatoria del referéndum del 1-O "no es transparente"

El cantante español Joan Manuel Serrat afirmó que la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre "no es transparente" y alertó de la "gran fractura social" que se ha creado en la región española de Cataluña.

El artista catalán puntualizó que es "favorable" a los referéndum, pero criticó que en el caso catalán las fuerzas soberanistas lo convocaron con una "ley exprés" y sin dejar margen al diálogo.

"Se han hecho estas leyes de un día para otro, sin discusiones, sin que hubiera unas enmiendas. Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie", apuntó.

Serrat opinó que tanto a el Gobierno regional como al central les convenía mantener el conflicto para "tapar unos años de recortes económicos y corrupción política".

"Esto ha desaparecido de la información y todo ha quedado centrado en este sentimiento, por otra parte tan justo como cualquier otro, del independentismo", dijo el cantante, que criticó al gobernante Partido Popular (PP) y al que consideró "responsable de todo lo que está ocurriendo".

Serrat afirmó que independencia es "una palabra hermosa que inflama el corazón de los jóvenes y que moviliza a las gentes", pero cuestionó las consecuencias prácticas que tendría para la región de Cataluña en áreas como la salud, la sanidad y la salida de la Unión Europea.

"Esto crea en Cataluña una situación de una gran fractura social que a mi modo de ver, va a costar muchísimo tiempo recuperar", manifestó el cantautor.

Otras figuras públicas

Desde el actor Juanjo Puigcorbé que ha declarado que "no hay ninguna razón para desconvocarlo. Por tanto, estaremos todos votando el día 1"

La directora de cine Isabel Coixet defiende "que haya consulta, pero que sea legal. Emocionada, ha contado a la prensa cómo está viviendo esta situación". "Con angustia, con preocupación y con dolor".

También han opinado dentro del panorama deportivo como Aleix Espargaró que carga con dureza contra el Gobierno y la Guardia Civil.

A favor del independentismo también otras personalidades catalanas vinculadas al deporte y que han defendido la camiseta de la selección española.

El entrenador de fútbol, Pep Guardiola: "Esto no va de independencia, va de democracia. Porque hay posibilidades de que la gente no quiera. Solo queremos eso"



Pau Gasol prefiere no posicionarse: "Mi posicionamiento es precisamente, no posicionarme. Porque el momento es bastante controversial de por sí. Y yo de política no soy ningún experto"



Mientras que el tenista Rafael Nadal considera "no ver una España sin Cataluña, al menos no me gustaría verla. Entiendo que juntos somos mejores y más fuertes, que no por separado. Y que sigamos así para siempre"