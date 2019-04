Joan Josep Nuet: "ERC ya esta pensando en el plan 'B', en el día después en que la operación Puigdemont se acabe"

El diputado de Catalunya en Comú-Podem, Joan Josep Nuet, ha asegurado que "mucha gente de ERC y del PDeCat" no quiere a Carles Puigdemont como presidente. "ERC ya esta pensando en el plan 'B', en el día después en que la operación Puigdemont se acabe", ha indicado.

En una entrevista en Espejo Público, Nuet ha señalado que Catalunya en Comú-Podem tampoco defiende que Puigdemont sea investido: "Si estuviese presente votaríamos no y si está en Bruselas igual". "Necesitamos un presidente que esté aquí, que busque una relación institucional correcta con el gobierno de España", ha asegurado.

Sobre una reunión entre Roger Torrent y el expresidente de la Generalitat, el diputado de En Comú-Podem considera que "de los problemas que tenemos ese no es el más grave". "Necesitamos un liderazgo distinto y Carles Puigdemont no asume las circunstancias en las que nos encontramos, no es la mejor opción", considera.

"Sería deseable que Roger Torrent le dijese a Carles Puigdemont que no le recomienda que sea el presidente", ha insistido.

Ha expresado su deseo de que que Torrent convenza a "Puigdemont de que de un paso al lado y que le agradezca el trabajo realizado".