Jaume Matas: “Urdangarin fue imprescindible para conseguir proyección internacional"

El propio Matas explica en exclusiva cómo se gestó esa operación y cuál era su relación con el yerno del Rey. La entrevista que les vamos a mostrar forma parte de un programa especial de investigación sobre el caso Urdangarin que se emitirá en los próximos días.Es la primera vez que el ex presidente balear habla de su relación con Iñaki Urdangarin. Explica que él “sólo tuvo un encuentro con el Duque de Palma” donde éste le ofrece “un proyecto que va a avalar y

presidir” y para “el que va a utilizar todos sus contactos y conseguir que vengan 120 representantes internacionales de todo el mundo”.

Jaume Matas da sus razones de por qué no se hizo un concurso público de adjudicación. “Es muy difícil hacer un concurso público que invite al Duque de Palma a presentarse a ofrecer sus servicios”, recalca el ex presidente balear.

Justifica también por qué no hay facturas y dice que se debe a que “la fórmula del convenio no lo requiere” y remarca que “el Instituto Noos rinde cuentas pero no está obligado a presentar las facturas”.

El ex presidente reitera que el aval de Iñaki Urdangarin fue imprescindible “porque en cierta forma estamos utilizando su imagen, sus relaciones para conseguir una proyección internacional que a nosotros nos beneficia y que nosotros solos no tendríamos”.

El 17 de Mayo Jaume Matas está citado ante el juez por este caso en calidad de imputado.