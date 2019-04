Jaume Alonso-Cuevillas explica que van a "intentar defender en Alemania la no extradición" de Puigdemont a España

El abogado Jaume Alonso-Cuevillas, que coordina la defensa del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, ha explicado que se encuentra bien después de haber sido detenido este domingo y "era consciente de que esto podía ocurrir en cualquier momento".

Cuevillas ha explicado que este lunes por la tarde viajará a Hamburgo (Alemania) para encontrarse con los abogados alemanes que atenderán a Puigdemont y serán estos abogados los que analizarán la euroorden emitida por el Tribunal Supremo por la que se detuvo a Puigdemont al norte de Alemania.

Ha sostenido que "Puigdemont piensa que no ha cometido ningún delito y por tanto no va a facilitar el ser encarcelado injustamente". Asimismo, explica que "va a intentar defender en Alemania la no extradición" a España.

Alonso-Cuevillas ha afirmado que no se ha puesto sobre la mesa pedir asilo para Puigdemont en Alemania. "No tendría demasiado sentido en estos momentos", ha puntualizado desde Bélgica.

Considera que "el escenario más manejable es que se impusiera el sentido común en España y que se retiraran unos cargos irreales" y ha indicado que "Puigdemont era consciente de los riesgos y lo ha asumido con esta detención".