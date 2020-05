Isabel Díaz Ayuso sobre el hotel del confinamiento: "No iba a gestionar Madrid desde el comedor donde ceno todos los días"

El Pleno de la Asamblea de Madrid se ha centrado en el plan para la desescalada derivada de la crisis del coronavirus y los motivos técnicos que han llevado al Gobierno regional a proponer al ejecutivo central el paso de la Comunidad de Madrid a la Fase 1. Aunque todo ello mezclado con la polémica por el apartamento ocupado por la presidenta de la comunidad durante su periodo de cuarentena.

Cara de Cifuentes

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, quería saber si tiene el Gobierno de la Comunidad un plan para la desescalada derivada de la crisis o está en otras cosas: "Se le está poniendo cara de Cristina Cifuentes, no está haciendo los deberes para cambiar de fase, están más preocupados de apagar los incendios que provoca usted. Póngase a trabajar sin polémicas, como otros presidentes".

Ayuso aprovecha la alusión a otros presidentes para recordar que otro presidente en sus mismas circunstancias, Quim Torra, "ha estado en unas dependencias que ha puesto la Generalitat a su disposición para pasar la cuarentena, yo no sé por qué tengo que ser tratada distinto". Y añade: "Usted pretende que resuelva los problemas de los madrileños sobre el comedor en el que ceno todos los días". Ha explicado que al tener en cuenta que la mitad de mi equipo también estaba infectado, que no veía bien mover a tanta gente todos los días y no molestar a vecinos, decidió confinarse en un lugar donde un familiar pudiera ayudarla a comer ya que no podía bajar a un supermercado.

Investigación

Díaz Ayuso ha avanzado que abrirá una investigación interna en el seno del Gobierno regional para ver qué ha sucedido con la publicación de los contratos erróneos que afectaban a la cadena hotelera Room Mate Group, en la que se hospeda la dirigente madrileña desde el comenzó la crisis del coronavirus: "Aquí lo único raro que ha habido es un contrato que se ha subido casualmente mal puesto y que se ha enterado justo un periodista y en el momento que se ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas. Por supuesto, abriré una investigación interna en la Comunidad de Madrid, pero no pretendan que les dé más explicaciones de lo que hago con mi vida y de lo que yo hago con mi presupuesto", porque dice que lo paga de su bolsillo.

"Poner a parir al gobierno"

La presidenta de la comunidad dice que "todo el mundo sabia donde estaba, solo faltaba el sitio para poner las cámaras", como parte del argumento de que es un ataque buscado a su trabajo contra el coronavirus: "Yo no soy como los de su partido. Ni becas black, ni mansiones pagadas por el tesorero de mi partido". Dice que quieren deshacer su relato, sobre Ifema, las mascarillas o los aviones financiados por la comunidad, todo hecho sin colaboración del Gobierno, ni con la ayuda de "sus 300 liberados sindicales, en casita y propagándose por los medios de comunicación para poner a parir a este gobierno con el dinero de los ciudadanos".