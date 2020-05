Isabel Díaz Ayuso: "Voy a hacer todo lo que tenga en mi mano para que los mayores de Madrid vayan en palmitas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que está "ultimando el plan" para pasar a la fase 1 de la desescalada del coronavirus, un avance que, según ha reconocido, es difícil porque "el principal handicap de Madrid es su densidad de población y eso no va a cambiar".

En una entrevista en Espejo Público, Ayuso ha afirmado que "Madrid tiene todos los condicionantes" para pasar de fase en la desescalada del coronavirus. "En cuanto al porcentaje de contagio, estamos por debajo de la mitad de la media española", ha señalado.

"En los establecimientos cerrados será obligatorio el uso de las mascarillas"

Además ha asegurado que el hospital de campaña de Ifema está preparado por si hubiera que volver a utilizarlo y que están "contruyendo uno nuevo que estaría en otoño". "Hemos triplicado las camas y tenemos personal contratado hasta diciembre", ha indicando, argumentando por qué Madrid está preparada para el cambio de fase.

"Vamos a hacer un protocolo tanto de recomendaciones como de prohibiciones para que todo el mundo aprenda a que juntos podemos combatir" el coronavirus.

Isabel Díaz Ayuso ha explicado que cuando Madrid pase a la fase 1 de la desescalada será "obligatorio el uso de las mascarillas" en todos los establecimientos cerrados ya que considera que ir sin esta medida de protección es como conducir bajo los efectos del alcohol. También se seguirá insistiendo en "el lavando de las manos y el distanciamiento social".

"Vamos a proponer hacer filas express para los mayores y personas vulnerables"

La presidenta de Madrid considera que los centros comerciales podrían abrirse en la fase 1 ya que "hay más distancia" y es más fácil lograr que la gente no se aglutina. Ha avanzado además que planea crear en los supermercados o similares "filas express para los mayores y personas propensas" a contraer el coronavirus.

"Voy a hacer todo lo que tenga en mi mano para que los mayores de la Comunidad de Madrid vayan en palmitas", ha afirmado, asegurando que incluso tendrán prioridad en "los bancos de la calle". "Ellos son joyas", ha apuntado.

Isabel Díaz Ayuso ha avanzado que los hospitales madrileños están "haciendo circuitos Covid", de manera que los pacientes de coronavirus no puedan cruzarse con otro tipo de pacientes.

¿Por qué la Comunidad de Madrid no pasó a la fase 1?

En cuanto a las razones por las que el Ministerio de Sanidad no aprobó el pasado viernes el cambio de fase, Ayuso ha explicado que "nos faltaba un refuerzo de Atención Primaria para hacer los PCR y alguna cama de UCI".

La presidenta ha asegurado que finalmente solicitó pasar a la fase 1 al ver que "el banco de alimentos que no tenía nada que ingresar".

Ha señalado además que "en la Consejería de Sanidad también había personas que creían que podíamos pasar a la fase 1". "Si a mí me dicen todos que es una locura, que ni se me ocurra, también me lo pienso", ha apuntado.

Ayuso denuncia falta de atención por parte del Gobierno

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "ha habido una falta de interés absoluta por Madrid. "Nos nos ha acompañado a ningún hospital, el gobierno podría haber venido a Ifema", ha indicado, aunque sí ha agradecido a la ministra Margarita Robles, que "ha sido la única que nos ha estado acompañando".

"Sánchez dirige un partido que está lanzando todo tipo de insidias contra mí"

"Respuestas por partes del Gobierno, ninguna. He notado un desdén absoluto y una falta de cuidado", ha afirmado la presidenta madrileña.

"Pedro Sánchez dirige un partido, el PSOE, que está lanzando todo tipo de insidias contra mí, acusándome de muertes", ha denunciado Ayuso.

Explica la polémica sesión fotográfica

Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que "es evidentístimo" que durante la crisis del coroncavirus se ha convertido en "el blanco de las críticas".

La presienta ha explicado que fue "una entrevista muy profunda en la que hablamos de muchos temas" y después de un día muy duro para ella. "Cuando termina la sesión me dijo el fotógrafo: 'ponte así'", y le hizo caso sin pensar en la repercusión que las instantáneas podrían tener.