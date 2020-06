Isabel Díaz Ayuso apela "a la responsabilidad de todos para no dar un paso en falso" en la desescalada por el coronavirus en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha reunido con el alcalde de la capital, José Luis Martíez-Almeida, para poner en marcha las medidas necesarias para el cambio de fase en la desescalada por el confinamiento del coronavirus. Ayuso ha hecho una apelación a la responsabilidad de todos con un objetivo: "Madrid va a salir de esta fase 1 con normalidad". Dice que "la salud y la vida es lo primero, pero también la economía", porque "hay que evitar que siga la sangría de empleos". Ha emitido una orden recordando todas las medidas para evitar contagios y apela "a la responsabilidad de todos para no dar pasos en falso": lavarse las manos, utilizar soluciones hidroalcohólicas, mantener el distanciamiento, usar mascarilla, desinfectar rutinariamente las superficies de contacto... Y otras más difíciles de poner en marcha, pero que hay que desarrollar: incrementar el teletrabajo, escalonamiento laboral o utilizar tarjetas para pagar. También intentar que los más vulnerables no se expongan, evitando que no estén mucho tiempo en los sitios públicos esperando. No tiene pensado pedir enseguida el pase a la fase 2, sí estudiar cómo abrir los centros comerciales. Mantiene el compromiso de contratar durante este año 10.000 sanitarios, y en concreto aproximadamente 600 para los centros de salud.

El recurso sigue adelante

Ha aclarado que decaen las medidas cautelares pedidas en el recurso contra el Ministerio de Sanidad, pero no el recurso en sí al Tribunal Supremo, ya que se trata de saber los motivos y los informes por los que se retrasó el paso a la fase 1 una semana. También ha explicado que los consultorios que no están abiertos es por falta de espacio para organizarlos de acuerdo a las medidas que impone la pandemia.

Sobre las críticas a la calidad de las mascarillas repartidas, Ayuso dice que se han dispensado unos cinco millones de mascarillas y que tienen el certificado por el Gobierno de China, además de durar varios días.

"Esto todavía no está ganado"

El alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, cree que ya hay un ha halo de esperanza, pero no está todo ya ganado. Reconoce la ejemplar entereza de los ciudadanos y su responsabilidad. Ahora dice, toca "recuperar la ciudad de Madrid y atender a la emergencia social". Anuncia que el lunes ya funcionará el 90 por ciento de los servicios de la Empresa Municpal de Transporte.