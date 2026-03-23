Irán utiliza la imagen de Sánchez en misiles como mensaje político: "Gracias, Primer Ministro"

El Gobierno iraní ha difundido imágenes en las que aparecen misiles con pegatinas que incluyen el rostro del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a una cita de su discurso contra la guerra. El contenido, divulgado por la agencia oficial Tasnim y replicado en canales sociales, forma parte de una estrategia comunicativa en el contexto del conflicto en Oriente Próximo.

En las imágenes se observa una pegatina con un mensaje en inglés y farsi que reproduce una declaración del jefe del Ejecutivo durante una cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas. "Por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, sino también inhumana. Gracias, Primer Ministro", puede leerse en el texto, que aparece junto a la imagen del dirigente español.

El vídeo, publicado también por el canal Press TV, muestra a un supuesto militar colocando la pegatina sobre uno de los proyectiles. Según la agencia Tasnim, los misiles "pronto serán disparados hacia territorios ocupados", en referencia a Israel.

Reacciones desde Teherán

Ya son varios los mensajes emitidos desde Irán en los que se valora la posición del Gobierno español respecto al conflicto. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ya había manifestado públicamente su apoyo a la postura de Sánchez en redes sociales, donde elogió su "conducta responsable" por "oponerse a las flagrantes violaciones de Derechos Humanos" y a la "agresión" de Estados Unidos e Israel.

En ese mismo mensaje, el mandatario iraní subrayó que "la conducta responsable de España demuestra que todavía existen ética y conciencias despiertas en Occidente" y añadió: "Felicito a los funcionarios españoles por su postura".

Propaganda en el conflicto

Durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza también se documentaron casos similares. Un vídeo emitido por el canal israelí Kan mostró proyectiles con inscripciones como "para Gaza con amor" o "saludos desde el otro lado".

Por lo tanto, la aparición de referencias a Pedro Sánchez en material militar podría interpretarse como parte de una estrategia de comunicación dirigida tanto a la opinión pública interna como internacional.

La postura de Sánchez, basada en el rechazo a la intervención militar y en la negativa a permitir el uso de bases españolas por parte de Estados Unidos, ha generado reacciones en distintos países. En Irán y en varios Estados de mayoría musulmana, estas declaraciones han sido recibidas con respaldo en medios y redes sociales.

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