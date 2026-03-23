Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Elecciones Castilla Y León
Barcelona
España
Madrid

Guerra

Irán utiliza la imagen de Sánchez en misiles como mensaje político: "Gracias, Primer Ministro"

Teherán difunde un vídeo con adhesivos que citan el rechazo del presidente español a la guerra en la UE.

Pegatinas Sánchez

Irán utiliza la imagen de Sánchez en misiles como mensaje político | Antena 3 Noticias

Publicidad

El Gobierno iraní ha difundido imágenes en las que aparecen misiles con pegatinas que incluyen el rostro del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a una cita de su discurso contra la guerra. El contenido, divulgado por la agencia oficial Tasnim y replicado en canales sociales, forma parte de una estrategia comunicativa en el contexto del conflicto en Oriente Próximo.

En las imágenes se observa una pegatina con un mensaje en inglés y farsi que reproduce una declaración del jefe del Ejecutivo durante una cumbre de la Unión Europea celebrada en Bruselas. "Por supuesto, esta guerra no solo es ilegal, sino también inhumana. Gracias, Primer Ministro", puede leerse en el texto, que aparece junto a la imagen del dirigente español.

El vídeo, publicado también por el canal Press TV, muestra a un supuesto militar colocando la pegatina sobre uno de los proyectiles. Según la agencia Tasnim, los misiles "pronto serán disparados hacia territorios ocupados", en referencia a Israel.

Reacciones desde Teherán

Ya son varios los mensajes emitidos desde Irán en los que se valora la posición del Gobierno español respecto al conflicto. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ya había manifestado públicamente su apoyo a la postura de Sánchez en redes sociales, donde elogió su "conducta responsable" por "oponerse a las flagrantes violaciones de Derechos Humanos" y a la "agresión" de Estados Unidos e Israel.

En ese mismo mensaje, el mandatario iraní subrayó que "la conducta responsable de España demuestra que todavía existen ética y conciencias despiertas en Occidente" y añadió: "Felicito a los funcionarios españoles por su postura".

Propaganda en el conflicto

Durante la ofensiva israelí en la Franja de Gaza también se documentaron casos similares. Un vídeo emitido por el canal israelí Kan mostró proyectiles con inscripciones como "para Gaza con amor" o "saludos desde el otro lado".

Por lo tanto, la aparición de referencias a Pedro Sánchez en material militar podría interpretarse como parte de una estrategia de comunicación dirigida tanto a la opinión pública interna como internacional.

La postura de Sánchez, basada en el rechazo a la intervención militar y en la negativa a permitir el uso de bases españolas por parte de Estados Unidos, ha generado reacciones en distintos países. En Irán y en varios Estados de mayoría musulmana, estas declaraciones han sido recibidas con respaldo en medios y redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Aterrizan en Torrejón de Ardoz los más de 226 militares españoles evacuados de Irak

Llegada de los militares a la base de Torrejón de Ardoz

Publicidad

España

Pegatinas Sánchez

Irán utiliza la imagen de Sánchez en misiles como mensaje político: "Gracias, Primer Ministro"

Entrevista a Zapatero en Onda Cero

Zapatero admite que es amigo personal de Delcy Rodríguez y de su hermano, Jorge Rodríguez

El presidente del CIS, José Félix Tezanos

El PP se querellará contra Tezanos por posible delito electoral: "Manipula la voluntad de los electores"

Miembros de la trama
PSOE

Un audio revela que el PSOE pagó 20.000 euros para financiar sus operaciones clandestinas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
PSOE

Sánchez comparecerá en el Congreso para defender el paquete anticrisis y la posición de España ante la guerra

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal
PP y Vox

Abascal avisa al PP de cara a otras elecciones: "Están más empeñados en dañarnos que en ganar al PSOE. Y eso puede ser letal"

PP y Vox están condenados a entenderse si quieren llevar a buen puerto las negociaciones para los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Trump abre la puerta a sacar las bases de EEUU en España y el Gobierno lo rechaza
Ministerio de Defensa

Trump abre la puerta a sacar las bases de EEUU en España y el Gobierno lo rechaza

El presidente estadounidense respalda revisar Morón y Rota, mientras Margarita Robles defiende su continuidad y pide respeto a la postura española contra guerras fuera del derecho internacional.

María Jesús Montero

María Jesús Montero resta importancia al plante de Sumar y defiende que la relación con los socios "no puede ser más cordial"

Llegada de los militares a la base de Torrejón de Ardoz

Aterrizan en Torrejón de Ardoz los más de 226 militares españoles evacuados de Irak

Santiago Abascal: "Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García-Gallardo"

Vox abre expediente a García-Gallardo y plantea su expulsión tras acusar a Abascal de enriquecerse a través de su mujer

Publicidad