Las negociaciones para la investidura prosiguen, con reuniones entre el PSOE y los otros grupos parlamentarios, además de los contactos específicos con ERC. Pero no hay información cierta de cómo van esas negociaciones. Las sentencias sobre Oriol Junqueras y Quim Torra, y el congreso de ERC, añaden incertidumbre. Además estamos en vísperas de la mayor concentración de fiestas del año, un inconveniente añedido a la hora de cuadrar fechas para un posible debate.

Los socialistas dejan caer que puede ser en cualquier momento. Querían antes de Navidad, después hablaron de forzar la situación con una primera votación el día 28 de diciembre, para que la segunda y definitiva fuera el día 30. Ante las evidentes dificultades de cuadrar esas fechas ya se habla de otra, con los Reyes Mayos por las calles: el 5 de enero, domingo. Mientras, las reuniones prosiguen.

ERC: el Gobierno debe abandonar la represión

El vicepresidente de la Generalitat y coordinador nacional de, ha recordado que las negociaciones que mantienen con el Estado buscan una solución al conflicto catalán, que piden que apueste por el diálogo y abandone la judicialización y, tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, advierte: "Hay una sentencia y hay que cumplirla". En unaparlamentario republicano y del presidente del Parlament, Roger Torrent, al ser preguntado por sipara una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, ha replicado que, si el Gobierno decide apostar por la vía del diálogo, eso debe conllevar "abandonar la vía represiva". "Sería muy extraño que el Gobierno español se convirtiese en un Gobierno desobediente", ha dicho al ser preguntado por qué margen tiene el Gobierno para dar cumplimiento a una sentencia que afecta a la decisión del Tribunal Supremo, y ha reiterado que apostar por la vía política implica abandonar la vía penal, dando por hecho que se dará cumplimiento a la sentencia del TUE.

PNV: las sentencias complican el panorama

El PNV avanza en su negociación con el PSOE pero aún no ha cerrado ningún acuerdo y, por tanto, no tiene decidido su voto para la investidura, según ha explicado su portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha admitido que las sentencias conocidas este jueves relativas a Oriol Junqueras y Quim Torra pueden complicar las negociaciones que los socialistas tienen abiertas con ERC. Así lo ha explicado Esteban en la rueda de prensa que ha ofrecido en el Congreso tras entrevistarse con la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas. "Hemos avanzado, pero no hemos cerrado porque en algún tema necesitamos aclaraciones", ha comentado el portavoz de los nacionalistas vascos, quien no ha querido hacer "cábalas" sobre la posible fecha del debate de investidura.

En este contexto, ha insistido en que si el PSOE quiere que sea "cuanto antes" debería aclarar a su partido esta tarde o mañana los puntos que les han requerido en la reunión de este jueves. "Lo que le debería gustar al PSOE es una investidura que salga", ha apuntado, recordando que los seis votos del PNV son cruciales para ello. Esteban ha admitido que si hay "voluntad" el debate de investidura podría convocarse la semana que viene y que en su partido están dispuestos a desplazarse a Madrid en cualquier momento para seguir hablando.