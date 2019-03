Iñaki Urdangarín abandona los juzgados de Palma tras más de 21 horas de declaración

Pasadas las cuatro de la madrugada, cansado y sin responder a los medios, Iñaki Urdangarin, abandonaba los juzgados de Palma de Mallorca.

Finalizaba así la segunda y extensa jornada de declaraciones ante el juez José Castro. El Duque de Palma se ha desvinculado de la gestión de las empresas investigadas, salvo de Aizoon. Los responsables serían, según Urdangarin, su exsocio Diego Torres y dos cuñados de éste. Al ser preguntado por la cantidad de horas, el juez ha sido claro: "Lo que era necesario".

En dos días, el duque de Palma ha pasado más de 21 horas en estas dependendias judiciales. Testimonio que ha estado revisando durante dos horas y media. Su abogado, aseguraba que se habían dado las explicaciones correctas. "La Infanta Cristina nada tenía que ver (...). Ninguna cantidad a paraísos fiscales", ha explicado.

Unas valoraciones que no compartía la acusación particular: "No ha aclarado absolutamente nada". Urdangarin ha vuelto a acusar a su exsocio, Diego Torres, de ser el responsable de desviar fondos públicos a través del Instituto Nóos. Asegura que Torres era quien se encargaba de la gestión administrativa y de las contrataciones.

De momento se desconoce si habrá un careo entre ambos, aunque lo que sí ha salido a relucir ha sido un documento con un número de cuenta en Suiza. Se trataría de un proyecto relacionado con la empresa Aguas de Valencia que Nóos facturó a un empresario jordano.