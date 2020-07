Azkuna no se retirará de su actividad pública más de "dos o tres días"

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, ha asegurado hoy que el tratamiento intensivo contra el cáncer de próstata al que se va a someter sólo le retirará de su actividad pública dos o tres días.

"Cuando he leído eso de que dejo el ayuntamiento tres meses me he caído de la cama. Los médicos me han dicho que no, que estaré dos o tres días fastidiado", ha declarado el alcalde a los periodistas antes de intervenir en la inauguración de la semana internacional de la literatura y el arte con humor "La Risa de Bilbao".

El alcalde, del PNV, se ha mostrado convencido de que el próximo lunes estará trabajando en el ayuntamiento y que durante los próximos tres meses, mientras dure el tratamiento, irá "los días que pueda". A Iñaki Azkuna le fue diagnosticado un cáncer de próstata hace ocho años, cuando ya era alcalde de Bilbao, y desde entonces se ha sometido a varios tratamientos médicos