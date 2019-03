Ignacio González pronostica un año 2013 duro para los madrileños

Ignacio González ha pronosticado que 2013 será un año "duro" en el que será "necesario" seguir haciendo "reformas" que permitan racionalizar los gastos para continuar prestando, con menor coste, servicios públicos esenciales como la sanidad.



En su primer discurso de Año Nuevo desde que el pasado 27 de septiembre tomara posesión de su cargo en sustitución de Esperanza Aguirre, González reconoce los "esfuerzos" que han tenido que hacer los ciudadanos en este "difícil" 2012.



En este sentido, hace una mención especial a las familias que sufren lo peor de la crisis, a los desempleados, a los comerciantes, a los desahuciados y a los que han tenido que buscar fuera las oportunidades que no encuentran en España.



A través de la web institucional www.madrid.org y de las redes sociales, el presidente regional reconoce que 2012 que ahora termina ha sido un año de cambios y de "decisiones difíciles de tomar", algunas de ellas "duras", otras que "quizá" no hayan sabido explicar pero todas "necesarias" para superar la crisis económica.



"Esconder los problemas o posponer las soluciones ya no es una opción", asegura González, que aboga por explicar a los ciudadanos la realidad de la situación actual, "aunque esta sea dura".



Pronostica que 2013 será un año "duro" y asegura que no caerá en la tentación de decir que tiene soluciones sencillas a problemas complejos. "Debemos ser conscientes de nuestras dificultades pero también debemos ser conocedores de nuestras fortalezas", asevera González, que subraya el compromiso de su Gobierno con el equilibrio presupuestario y con la prestación de los servicios públicos esenciales (sanidad, educación, servicios sociales y transportes).



A este respecto recuerda que Madrid contará en 2013 con 2.700 millones de euros menos como consecuencia de la caída de ingresos, lo que exigirá "sacrificios" como los que ya se llevan a cabo en sanidad.



Sobre este área particular, subraya que los madrileños "pueden estar seguros" de que con las medidas puestas en marcha seguirán contando con una sanidad excelente, universal, pública, gratuita y de la máxima calidad.



"Nadie tendrá que pagar en un hospital madrileño para que se le atienda", sentencia Ignacio González, que elogia el trabajo de los profesionales de los servicios públicos y les pide "colaboración".