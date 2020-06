Iglesias, al PP: "Estoy de acuerdo en que España es un gran país, pero sin ustedes lo sería mucho mejor"

Pablo Iglesias ha atacado a Rafael Hernando desde el inicio de su intervención diciéndole que le gustaría decirle que nunca irá a la cárcel, pero "dado los antecedentes del partido" no se lo puede asegurar, y ha criticado que en su partido "no tienen medida" y hasta ha nombrado en su discurso la memoria de Ignacio Echeverría sin tener relación con el asunto. Estas palabras precedían al ataque directo de Hernando contra Irene Montero y su relación con él, que Iglesias directamente ha eludido comentar en la Cámara para no darles "legitimidad".

La réplica, que ha mantenido un duro tono, se ha centrado en contradecir las palabras del portavoz popular y, por ejemplo, ha defendido que no está en contra de que los millonarios hagan donaciones, pero que en lugar de hacerlas "clandestinamente" al PP deberían destinarlas a otros fines. En cualquier caso, ha subrayado la necesidad de que las personas con más recursos económicos cumplan la ley y paguen los impuestos.

"Mariano Rajoy va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción", ha reiterado antes de decir que la moción de censura "ha ido bien" porque los populares han tenido que cambiar su estrategia. En su opinión, "el plan era que a Irene Montero le respondiera Soraya Sáenz de Santamaría, pero "algo tuvo que ocurrir" para que Rajoy "decidiera tomar la palabra él mismo y salió con un papel que era evidente que estaba preparado con anterioridad" para él, por lo que tuvo "dificultades" después en el debate. A pesar de agradecer su intervención, ha criticado que después "no apareciera" por respeto al resto del grupo y ha concluido que era porque estaba "incómodo" porque se le movía"mucho" la pierna.

Para rebatir los argumentos de Hernando sobre la honradez del PP, Iglesias ha continuado con su estrategia de citar casos concretos para demostrar que esto no es así, en esta ocasión con nombre y apellidos y los cargos por los que han sido condenados o investigados. "La honradez, la decencia y la honestidad" no son características del partido, ha zanjado.