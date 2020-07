Iglesias se convierte en 'personal assistant' de un tuitero: "Lo del vinagre balsámico demuestra que tienes buen gusto"

Que los políticos se han adaptado a las nuevas tecnologías es evidente. Tanto Mariano Rajoy, como Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera son asiduos a las redes sociales y entre ellas Twitter quizás sea su catecismo.

Sin embargo, muchos siguen dudando si esas cuentas las gestionan los propios líderes de los partidos o tienen a alguien que se encarga de gestionarlas. Esto ha sido lo que le ha ocurrido al tuitero @comunistx que este martes compartió en su perfil una publicación con el siguiente mensaje: "Pablo Iglesias es mi nuevo asistente personal" acompañado de una captura de pantalla en la que se puede leer una conversación mantenida con el líder de la formación morada.

@comunistx mandó a Pablo Iglesias un mensaje directo con el siguiente comentario: "A partir de ahora voy a utilizar mis mensajes privados contigo como lista de la compra. Tomates y cebolletas, vinagre balsámico de módena, hielos..."

Seis minutos más tarde, el tuitero debió sentirse realmente sorprendido cuando vio que el mismo Pablo Iglesias le contestaba con el siguiente comentario: "Lo del vinagre balsámico demuestra que tienes buen gusto".

Inmediatamente después @comunistx expresa su sorpresa a Iglesias: "Pensaba que esto estaba automatizado. Gracias, no aguanto el vinagre normal". A partir de ahí siguen los consejos sobre qué productos meter en la cesta de la compra.

