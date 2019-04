Iglesias: "Un acuerdo con Ciudadanos sería un acuerdo con el PP en diferido"

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha manifestado su "voluntad de formar un gobierno de coalición de progreso" y su disponibilidad "para que empiecen las negciaciones de equipo y programas de gobierno". Ha explicado que su voluntad es la de dialogar para crear un gobierno de progreso, "que es incompatible con acuerdos con las derechas, un acuerdo con Ciudadanos sería un acuerdo con el PP en diferido".

"Quiero pensar que Pedro Sánchez va a preferir trabajar con nosotros e IU y ojalá este país pueda contar con un gobierno de coalición que encare las reformas necesarias", ha añadido. En cualquier caso, ha dicho que respetará su decisión y ha señalado que tiene la "impresión de que prefiere un gobierno con nosotros a uno con las derechas".

El líder de Podemos ha dicho que hay muchas cosas en las que no están de acuerdo, pero se trata de algo, ha dicho, que es "bueno", y que escucharán y dialogarán con todas las fuerzas. Sin embargo, ha sostenido que "con el PP no vamos a ir ni a la vuelta de la esquina, pero hace falta que haya un gobierno pronto".

Iglesias ha vuelto ha insistir en la idea de la vicepresidencia y el reparto de carteras ministeriales, y subraya que "un gobierno de coalición no implica condiciones pero sí consecuencias". En ese gobierno, el presidente sería el de la fuerza más votada, Pedro Sánchez, y el vicepresidente el de la segunda fuerza, él mismo.

Es consciente de que cuando se pongan a trabajar "habrá desacuerdos", pero insiste en la idea de que Pedro Sánchez ha de elegir entre "un acuerdo con las derechas, o uno de cambio y de progreso". Asimismo, apunta que cree que "a Sánchez le gustaría ser el presidente de un gobierno de progreso y no el de un gobierno con el PP en diferido".

En la rueda de prensa, Iglesias ha dicho que cree que "las formaciones catalanas y vascas, con las que tenemos enormes diferencias, no querrían que gobernara el PP y sería bueno establecer un diálogo para romper el inmovilismo". Respecto a nuevas elecciones, ha asegurado que no contemplan ese escenario y espera que se pongan "a trabajar ya con el PSOE e IU". Además, ha dicho que no quiere pensar "que el PSOE vaya a elegir a las derechas".

En cuanto a Ciudadanos, ha dicho que le "decepciona cómo Ciudadanos ha apuntalado al gobierno de la Gurtel y la Púnica".

Respecto al tema de Cataluña

El líder de Podemos ha dicho que "con tal de un gobierno de progreso estoy dispuesto a pasar las horas que sean necesarias, con quien sea necesario". Apunta que "es fundamental la altura política para llegar a acuerdos, y estamos dispuestos a dejarnos la piel".

Asimismo, sostiene que no quieren "que Cataluña se vaya de España, ganamos las generales en Cataluña con una promesa de fraternidad" y "tratar de resover a manotazos los problemas políticos no han ayudado a la convivencia de un país al que amamos".