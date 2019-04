Iceta: "Si el PSOE hubiese apoyado la investidura de Rajoy hubiésemos desaparecido"

Miquel Iceta es, hoy por hoy, de los pocos socialistas que públicamente han apoyado la decisión de Pedro Sánchez de convocar un Congreso y primarias.

El análisis que hace el líder del PSC se justifica en lo siguiente: "El PSOE no pierde sus votos hacia la derecha o hacia posiciones más centralistas, sino todo lo contrario". Y profundiza: "Podemos se presenta como una fuerza más a la izquierda y abraza sin problema el derecho a decidir, yo no digo que debamos copiarle, pero no debemos ser ciegos hacia esa realidad".

Iceta mantiene que si el PSOE hubiese "apoyado la investidura de Mariano Rajoy, los resultados hubiesen sido no malos, que lo han sido, sino pésimos. Hubiésemos desaparecido".

El socialista catalán ha defendido que "o nos plantamos y hacemos la reforma que decimos defender o esto va a ser muy difícil para el PSOE". Además, ha añadido: "El PSOE 'pata negra' de verdad son los militantes y ahora van a ser llamados a votar, vamos a saber lo que piensan".

El líder del PSC lanza también el siguiente mensaje a las voces críticas de Sánchez: "Que un socialista tenga miedo a darle voz a los militantes no me lo acabo de creer". Y recordó que "cuando el Comité Federal decidió un camino ha habido mucha gente que se ha dedicado a opinar lo contrario".

La propuesta de Iceta es buscar una alternativa y para ello su primera fórmula es "un acuerdo con Podemos y Ciudadanos". Y añade: "Es verdad que Ciudadanos ha dicho que 'no' pero yo no sé si después de las elecciones vascas y gallegas tienen ganas de unas terceras elecciones. Yo creo que todos los partidos tienen una responsabilidad de evitar terceras elecciones".