Iceta, sobre la aprobación de la Ley del Referéndum: "Temía que llegase este día porque no he visto voluntad real del PP de establecer diálogo"

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha hablado en Espejo Público poco antes de la aprobación de la Ley del Referéndum en el Parlament de Cataluña.

Durante la entervista, Miquel Iceta ha señalado que "la mayoría independentista decide saltarse todo para convocar una cosa a la que llaman referéndum y que no lo es" y por ello su partido se ausentará de la Cámara durante la votación porque no quieren participar en ella, no solo por la discrepancia política, sino porque hoy se van a vulnerar por primera vez en el Parlament de Cataluña derechos de los grupos y los diputados de la oposición.

Preguntado sobre si esperaba que llegase este día o si confiaba en que se podría haber evitado, Iceta señala que "temía que llegase este día porque veía a la mayoría independentista muy convencida de hacerlo y no he visto en los últimos cinco años una voluntad real del PP de establecer un diálogo sobre esta cuestión", por lo tanto considera que era "algo inevitable".

Sobre la posible comisión parlamentaria que podrían crear en el Congreso para solucionar el desafío independentista, Iceta señala que "al menos necesitamos un lugar donde debatir" y cree que si se confirma esta disposición del presidente del Gobierno "sería una buena noticia", aunque matiza que esta decisión podría haber llegado antes.

Preguntado sobre las declaraciones del líder del PSOE, Pedro Sánchez, que hablaba de "al menos tres territorios que históricamente han manifestado su vocación de ser nación" y la respuesta de la líder del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, Miquel Iceta dice que "nacionalidad y nación es lo mismo".

Iceta defiende que desde su partido son los únicos que hacen propuestas y señala que "lo raro es que el problema se pueda arreglar solo diciendo que la ley se cumpla, porque sin política y sin diálogo no se resolverá este problema".

En cuanto a la fianza que pide el Tribunal de Cuentas a los organizadores de la consulta del 9-N, Iceta señala que "esa ampliación me ha sorprendido" pero indica que no conoce el expediente ni los detalles del procedimiento. Sobre si se pagarán las fianzas, el líder del PSC cree que sí porque sino los implicados correrían el riesgo de que se embarguen sus bienes y señala que no es una medida disuasoria porque los independentistas están dispuestos a llevar a cabo este proceso "hasta las últimas consecuencias".

Sobre si habrá votación el próximo 1 de octubre, Iceta subraya que lo que no habrá es un referéndum vinculante y con garantías, porque "ha de ser una convocatoria amparada por las leyes" y está convencido de que el simulacro de votación "no es el referéndum al que se habían comprometido".