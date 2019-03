Los Mossos creen que el tiroteo se debió a una discusión entre compañeros de piso

Los Mossos trabajan con la hipótesis de que una discusión entre dos compañeros de piso haya sido el origen del disparo que ha recibido uno de ellos en una pierna, un suceso que ha movilizado esta mañana a decenas de policías en la avenida Diagonal de Barcelona para intentar detener al presunto agresor.



La intendente de la comisaría del Eixample de los Mossos d'Esquadra, Rocío Rubio, ha explicado que en el interior del piso donde supuestamente se habría producido la discusión y se habría atrincherado el agresor durante unas tres horas, sólo se ha hallado un arma de fuego automática.



Buscan al autor del disparo

El supuesto autor del disparo, un hombre originario de un país del Este, no ha sido encontrado por los agentes en el interior de la vivienda ni tampoco en el resto del inmueble, situado en el número 336 de la avenida Diagonal.



La búsqueda del hombre se ha extendido después a otros edificios cercanos y al resto de la ciudad, han indicado las fuentes policiales.



La policía catalana mantiene por el momento la hipótesis de la discusión entre los dos hombres como el desencadenante del disparo, y que es la versión que ha dado la víctima. No obstante, los investigadores no descartan otras posibilidades, por lo que en las próximas horas se verificará la versión de la víctima.



Este hombre, de unos treinta años y también originario del Este, tiene antecedentes penales por delitos menores, según han indicado las mismas fuentes.



El herido entraba en el bar Brasilia con un disparo en una pierna, a la que se había aplicado un torniquete, la cara y las manos ensangrentadas y pidiendo ayuda a gritos.



"Ha entrado aquí dejando un reguero de sangre, desencajado, asustado y lleno de sangre por todo el cuerpo. Parecía pedir ayuda aunque no le acababa de entender porque hablaba un poco de español y un poco de inglés", explica Lucía, la dueña del bar Brasilia.



La víctima aseguraba que le habían disparado en la pierna en su propio piso, el 2º 1ª del número 336 de la avenida Diagonal, y en el que aun se encontraba su presunto agresor junto a una mujer por la que él parecía estar muy preocupado.



Herido por un disparo en una pierna, la víctima ha sido atendida en un primer momento en el lugar de los hechos por una ambulancia de apoyo vital básico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y, posteriormente, ha sido trasladado a un hospital barcelonés.



Fuentes del SEM han precisado que la herida no reviste gravedad y no se teme por su vida. La zona de la avenida Diagonal donde se han producido los hechos, entre las calles Nápoles y Sicilia, va recuperando poco a poco la normalidad, después de que se haya cerrado parcialmente al tráfico mientras se comprobaba si el agresor permanecía en el piso.



Los vecinos del edificio del número 336 de la avenida Diagonal han debido permanecer en el interior de sus domicilios durante la actuación policial.



La sucesión de los hechos

Agentes del Grupo Especial de Intervención de los Mossos d'Esquadra han entrado en el piso donde se suponía que había un hombre atrincherado con un arma de fuego pero no han encontrado a nadie en su interior, ha informado la policía catalana.

Poco antes de las 15.00 horas de este viernes, tres horas después de que un hombre herido de bala denunció que había una persona armada en el segundo piso del número 336 de la avenida Diagonal de Barcelona, los Mossos han derribado la puerta y han entrado en la vivienda.

La entrada de los Mossos en el piso ha estado precedida de una pequeña explosión controlada con la que han hecho saltar la cerradura de la vivienda. Una vez en interior del piso, los agentes han podido comprobar que no había nadie, por lo que la búsqueda se ha trasladado a la escalera y la azotea del edificio y también por inmuebles colindantes.

La policía catalana ha vuelto a restablecer el tráfico en la zona, que fue cortado a raíz de la denuncia de un hombre herido por arma de fuego que dijo a los Mossos que había un persona armada en su casa.