Hinojosa dice que no le consta que nadie pagase por Camps en Forever Young

La declaración de Hinojosa se ha retomado en la décima jornada del denominado "juicio de los trajes", que se celebra en el Palacio de Justicia de Valencia y en el que están procesados Francisco Camps y el ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, por un delito continuado de cohecho pasivo.A diferencia de lo sucedido ayer, cuando el presidente del tribunal, Juan Climent, advirtió al testigo para que respondiese con concreción, Hinojosa ha contestado hoy a las preguntas de la defensa de forma directa y clara. Según su testimonio, las cantidades pendientes de pago que se atribuyen a políticos valencianos "cuadran en total, pero no la parte del señor Camps".

En su opinión, estas cantidades "suponen casi el doble de las compras reales", y ha insistido en que no ha visto tiques a nombre de Camps ni Costa, pero sí a nombre de "Camps nuevo cliente"."Sólo el 3 por ciento de clientes pide factura", ha apuntado Hinojosa, y en caso de que se entregue se queda la tienda el tique de caja.Además, ha afirmado que si hay un pago en efectivo y no se ingresa en caja, no se saca tique como pagado "para no descuadrar la caja".El letrado del expresidente, Javier Boix, le ha preguntado si Forever Young comercializa fracs, chaqués, esmoquin y chalecos, a lo que ha respondido afirmativamente excepto a los fracs y a los "chalecos blancos", sin que Boix precisase esta matización.

Asimismo, le ha preguntado si se ratifica en sus declaraciones anteriores ante la policía, a lo que el testigo ha respondido que sí.En este punto, el juez Climent ha recordado que este mismo testigo ayer se ratificó "con matizaciones" y Boix ha agradecido con ironía la actuación "de oficio" del presidente del tribunal.

Preguntado por uno de los documentos en los que figuran prendas supuestamente atribuidas a Camps, Hinojosa ha puntualizado que la confección de un traje "semitradicional", como consta, "se hubiese encargado a una empresa portuguesa" en lugar de Sastgor (factoría navarra), si bien considera que "Sastgor también puede hacerlo". Hinojosa ha puesto en duda también este documento, en el que figura una americana de terciopelo porque "Camps fue a la tienda el 31 de julio" y le resulta extraño que se comprase este producto en verano.También ha insistido en que nunca dio órdenes al informático Francisco Ferre para que modificase los registros de la empresa, como afirmó ayer.

A preguntas del letrado de Ricardo Costa, Juan Casanueva, Hinojosa ha reiterado que no ha visto "nada de Costa en Forever Young", a excepción de las "hojas de encargo que se enviaban al proveedor" Sastgor.Se ha reiterado en declaraciones anteriores, en las que afirmó que "podría haber pagado directamente en caja o no haber comprado porque no le sentara bien la ropa, porque no figura venta alguna a su nombre en los ordenadores de la empresa ni los vendedores la recuerdan".

Ha considerado "exagerado" el precio de las prendas que se atribuyen al ex secretario general del PP valenciano y ha reiterado que no le consta que se le entregase ninguna de ellas.El juicio se retomará el lunes día 26 a las 9.30 horas con la declaración de nuevos testigos, entre ellos el sastre José Tomás, que trabajó en las tiendas de Milano y Forever Young.