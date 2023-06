Guardiola quiere que el PP gobierne en Extremadura desobedeciendo a Feijóo: "Mis jefes son los extremeños"

La Junta Directiva Nacional del PP de Extremadura se ha reunido este sábado para analizar los resultados de las elecciones del domingo y para abordar los futuros pactos que les permitan hacerse con la presidencia de la comunidad.

La candidata popular, María Guardiola, está decidida a gobernar la Junta de Extremadura a pesar de que su presidente, Alberto Núñez Feijóo, sigue defendiendo que debe gobernar la lista más votada.

El PSOE y PP obtuvieron el mismo número de escaños, 28, pero el socialista Fernández Vara ganó por 6.000 votos más. La suma del PP y VOX convertiría a María Guardiola en la primera presidenta de la Junta, ya que al PSOE y Podemos no le dan las cuentas, ellos sólo llegarían a 32 escaños y la mayoría está en 33.

Este sábado, Guardiola ha pedido al líder de Vox, Santiago Abascal, que "deje" al candidato de su partido, Ángel Pelayo, sentarse con ella a negociar porque "el futuro de Extremadura no se decide en ningún sitio que no sea aquí". "Extremadura no se negocia en Madrid", ha aseverado la dirigente.

La candidata popular extremeña ha vuelto a reiterar su compromiso de gobernar en solitario porque, aunque el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijoó, "me ha dicho lo que me tenía que decir", "mis jefes son los extremeños".

Por su parte, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que la región necesita un gobierno encabezado por María Guardiola para que se pongan en marcha políticas para "activar" el empleo y el mercado laboral en la comunidad.

De este modo, el 'popular' ha recordado algunas de las medidas anunciadas por Guardiola durante la campaña electoral y que pondría en marcha en caso de gobernar Extremadura, entre las que ha incluido una bajada de impuestos a las empresas, a los autónomos y a las familias o la puesta en marcha un plan director del empleo para que se garantice la estabilidad.

"También, muy importante, medidas para que las empresas puedan asentarse en Extremadura, para que los autónomos paguen esa cuota cero en la Seguridad Social y que Extremadura pase de ser unaregión en la cola de la creación de empleo a liderar la generación de empleo en nuestro país", ha señalado.