Vara cambia de opinión e intentará gobernar en Extremadura: calcula los posibles pactos de investidura

El PSOE de Extremadura ha celebrado una reunión este martes para analizar los resultados de las elecciones del 28 de mayo. Tras la Comisión Ejecutiva Regional, el secretario general, Guillermo Fernández Vara, ha dejado claro que intentarán gobernar. "Eso es lo que tiene que plantearse en primer lugar", ha expresado el dirigente, que ha recordando que su formación ha sido la más votada.

"¿Cuándo ha ocurrido en la historia que el partido que gana se abstenga para que gobierne el que pierde? Eso no parece razonable", ha dicho en referencia a la petición de la candidata del PP, María Guardiola, de que los socialistas permitan su investidura.

En caso de no poder hacerlo el líder socialista ha confirmado que sí facilitará su relevo dentro del partido. "Lo he dicho por activa y por pasiva. Si no soy quien preside Extremadura a partir de este proceso, facilitaré el relevo en el PSOE", ha comentado.

PSOE y PP han empatado tras conseguir 28 escaños cada uno. Sin embargo, el bloque de la derecha alcanzaría la mayoría absoluta si suma los cinco diputados de Vox, que entrará por primera vez en la Asamblea de Extremadura.

¿Quién tiene la llave de la investidura?

Sólo ha pasado un día desde que el líder regional del PSOE anunciara que dejaba la política tras no conseguir los resultados esperados en la urnas. "He fracasado y asumo la responsabilidad", dijo para anunciar su marcha.

Sin embargo, 24 horas después el político ha cambiado de rumbo y ha dejado claro que intentará mantenerse en el cargo. "Que nadie tenga ninguna duda de que como ganadores que somos vamos a intentar gobernar".

Sobre su futuro, Vara, que ha perdido 6 escaños con respecto a 2019, ha comentado que "es lo de menos". "Ya tomaré la responsabilidad de todo esto, pero ahora toca lo que toca. Uno no puede ser leal a su país o región si no es leal a su partido. No puede ser que cuando las cosas van bien es por mérito tuyo y cuando van mal es culpa de los demás", ha subrayado.