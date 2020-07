Griñán: "Rubalcaba tiene que gobernar toda la legislatura el programa del PSOE"

José Antonio Griñán ha manifestado que el objetivo que los socialistas tienen ahora por delante es la presentación a los ciudadanos de una alternativa de gobierno para ganar las elecciones generales de 2015, porque el "PSOE es un partido de gobierno". "Eso es lo que tenemos que proyectar ahora y tenemos un líder que salió en un congreso, que es Alfredo Pérez Rubalcaba", ha indicado Griñán.

"Lo que tenemos que mantener ahora es un programa para toda la legislatura, con un líder que gobierne ese programa toda la legislatura, que es Alfredo Pérez Rubalcaba. Eso es lo que queremos decir y dejémosno ya de si uno, otra u otro", ha sentenciado José Antonio Griñán.

Asimismo, Griñán ha considerado "absurda" una información publicada en un medio de comunicación en la que se señalaba que él apoyaba al socialista vasco Eduardo Madina de cara a las primarias para elegir al candidato a la Presidencia del Gobierno.



"Yo apoyo a mi secretario general"

"Yo apoyo a mi secretario general para desarrollar ahora mismo un proyecto político que está haciéndose y del que tengo el honor de haberme encargado de un parte importante, como es lo referido al modelo territorial", según ha sentenciado Griñán, para quien eso no admite "despistes ni salirse del camino".

Ha manifestado además que le gustaría que no se estuviera permanentemente "impugnando un liderazgo que es el que hay ahora mismo y que es el que va a desarrollar un programa que hemos acordado en un Consejo Territorial".

"Que no haya ninguna duda sobre eso: hay un programa y hay un liderazgo; un tiempo de ejercicio de ese liderazgo y se va a ejercer con todas las consecuencias", según ha recalcado Griñán.



Insiste en ver "absurdo" plantear el debate de las primarias

Asimismo, ha descartado cualquier posibilidad de presentarse a las primarias. "No voy a estar en eso; todo está en Andalucía para mí y la Presidencia del partido colma mis aspiraciones orgánicas", ha querido dejar claro.

Para José Antonio Griñán, es "absurdo" plantear ahora el debate de las primarias, porque lo más importante en este momento es desarrollar un proyecto que se va a presentar a la sociedad y que debe permitir ganar las próximas elecciones generales.