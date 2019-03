El Govern alcanza un preacuerdo con la CUP para desplegar la consulta alternativa

El conseller de Presidencia y portavoz del Govern catalán, Francesc Homs, ha considerado que se ha recompuesto la unidad "técnica" para el 9N gracias a un preacuerdo con la CUP para desplegar la consulta alternativa, un pacto al que desearía que se sumaran las otras fuerzas soberanistas.

En una comparecencia en el Palau de la Generalitat, Homs ha enumerado una serie de puntos que el Govern ha pactado con la CUP en un "preacuerdo" para desplegar el proceso participativo del 9N, y ha subrayado que "se podrán ver en las próximas horas" los partidos que finalmente se quieran sumar al mismo, en una alusión a ERC e ICV-EUiA. Pero Homs ha remarcado que el Govern está "en condiciones de recomponer la unidad técnica de cara al 9N", dado que el "preacuerdo" con la CUP, que el Ejecutivo confía que sea "ratificado en las próximas horas", sitúa "el mínimo común denominador que se puede lograr".

El conseller ha explicado que la unidad es "técnica" porque, de esta manera, es "compatible" con la posición "política" que tienen las fuerzas políticas en torno a la consulta alternativa del 9N, que fue rechazada por ERC, ICV-EUiA y CUP.

Preguntado sobre qué posición tienen en este momento ICV-EUiA y ERC sobre dicho preacuerdo, Homs ha subrayado que ha habido "conversaciones previas en un sentido amplio", sin ofrecer más detalles, pero ha recordado, en alusión al presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, que hay republicanos que se han apuntado de voluntarios para el 9N.

Homs ha explicado que hasta el momento se han apuntado 23.870 voluntarios para el 9N -no incluye funcionarios-, lo que supera el objetivo inicial del Govern de 20.000 personas, pero la inscripción seguirá abierta porque, a su juicio, "cuanta más disponibilidad de recursos haya, mejor para todos".

El conseller ha evitado criticar al líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, por decir que no irá a votar el 9N: "Herrera es muy libre de decir que no irá a votar, como también lo ha dicho -la presidenta del PPC- Alicia Sánchez-Camacho; no se obliga a nadie". "En Madrid -ha indicado en alusión al Gobierno central- nos querían hacer callar la boca", pero el Govern se ha comprometido a "hacer posible" el 9N, que ha dicho que está "convencido de que saldrá bien", y a partir de ahí que "cada uno actúe en consecuencia" si quiere o no acudir a votar.