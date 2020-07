González Pons: "El Gobierno no ha cedido al chantaje y mantiene la misma política antiterrorista"

Más audios en Onda Cero

Esteban González Pons ha insistido, ante las críticas que ha provocado la decisión de conceder el tercer grado al etarra Uribechevarría Bolinaga, que el gobierno ha cumplido la ley y que con esta decisión no ha cambiado su política antiterrorista.

Niega que el ejecutivo haya cedido al chantaje, "no está hablando con nadie y no ha cambiado su política antiterrorista. Por duro que sea ver a una bestia como esta fuera de la cárcel más duro es ver al Gobierno no aplicando la ley por causas como ésta", explica González Pons.