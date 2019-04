González pide a Rajoy que "asuma su responsabilidad" y no imposibilite formar gobierno

FELIPE GONZÁLEZ VUELVE A OPINAR SOBRE LA SITUACIÓN POLÍTICA

No ha querido hacer de "pitoniso" al ser preguntado sobre si habrá Gobierno o no, pero ha advertido de que estos meses habrán sido "una pérdida de tiempo lamentable" si hay nuevas elecciones, porque se repetirá un panorama parlamentario muy similar con el riesgo de que no haya más cultura de diálogo que ahora.