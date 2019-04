Rajoy: "Mantengo mi candidatura a la Presidencia pero todavía no tengo los apoyos suficientes"

ACLARA SU RENUNCIA A LA INVESTIDURA

"No sólo no tengo tengo una mayoría absoluta a favor, sino que tengo una mayoría absoluta de votos en contra", ha explicado el presidente del Gobierno en funciones sobre su renuncia a la investidura. Mariano Rajoy ha asegurado que "hay que dar tiempo y margen por el interés general de España y de los españoles" y ha comentado que "la investidura no es un trámite para que empiecen a contar los plazos". "No voy a prestarme a eso por respeto a los 7 millones de españoles que dieron su apoyo al PP", ha añadido.