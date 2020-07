González: "La monarquía presta un gran servicio a la democracia, incluyendo el error"

El expresidente del Gobierno español, Felipe González, afirmó hoy en México que "la monarquía española ha prestado" y "presta un gran servicio a la democracia" a pesar de la polémica generada en torno al rey Juan Carlos el mes pasado por su viaje a Botsuana.

"Yo le diré como republicano, mi racionalidad era esa, que la monarquía española ha prestado un gran servicio, y presta un gran servicio a la democracia, incluyendo el error", sostuvo el líder socialista en una rueda de prensa.

"No sé si tiene más mérito que lo diga un republicano que que lo diga un monárquico. Probablemente la suerte de la monarquía en España es que no hay monárquicos que la defiendan porque entonces, si no, sí estaría en crisis", puntualizó.

González participó hoy en México en una reunión del Consejo del Siglo XXI en la que ese foro que congrega a exjefes de Estado, empresarios y pensadores, y que emitió varias recomendaciones al Grupo de los Veinte (G20), que se reunirá el mes próximo en Los Cabos bajo la presidencia mexicana.

En su comparecencia fue interrogado sobre varios temas relacionados con la política europea y con la crisis en España, a la que dedicó algunas reflexiones.

"España no hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista de las reformas estructurales, por poner una fecha de referencia, cuando se aprobó la Agenda de Lisboa en el año 2000, por tanto ha perdido competitividad", señaló.

Reconoció que "el comportamiento económico aparente" fue "muy bueno" en algún momento con tasas de crecimiento "del 3 y 4%, que para países maduros es mucho", así como el empleo, en torno al 5%.

Dijo que el comportamiento de la macroeconomía española también fue "positivo" hasta 2008, "cuando implosiona Lehman Brothers" y se desencadena una crisis en EE.UU. que se contagia a Europa.

"Si España hiciera todo lo que tiene que hacer de reformas estructurales y lo hiciera bien, las dos cosas, aun así habría hecho el 20% del esfuerzo necesario para salir de este disparate que es una política europea completamente equivocada: austeridad, austeridad, sin una sola mirada al crecimiento", criticó González.

Como hace dos días dijo ante estudiantes del Tecnológico de Monterrey (TEC), sostuvo que la salida que busca Europa a su crisis desde la austeridad es equivocada porque es necesario crecer.

"Enfrentar el problema de la deuda de la zona euro como un problema de solvencia o insolvencia, sin tener en cuenta las necesidades del crédito y del crecimiento, nos va a llevar a la insolvencia", añadió.

Pese a la situación que atraviesa España González tranquilizó a los mexicanos en cuanto a cómo puede afectar al país norteamericano la crisis española.

"Creo que la relación España-México está un poco más allá de la coyuntura, por fortuna, mucho más allá de los Gobiernos y de los momentos de crisis", concluyó.