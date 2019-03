Gómez de Liaño: "Bárcenas ha asumido el compromiso, el que manda soy yo"

"Tomar la decisión de defender a Barcenas me ha costado, como suelen costar las defensas complicadas jurídicamente, es una defensa que tiene un trabajo importante", ha explicado Gómez de Liaño, "le he pedido que mi trabajo no tenga interferencias, en el proceso manda el abogado, igual que sobre un enfermo o un paciente manda el médico de cabezera".



Gómez de Liaño se ha mostrado seguro con su decisión y muy fiel a la justicia y al proceso judicial, "mi entendimiento del proceso y sobre todo de la justicia como concepto y como noción no admite maniobras al margen del derecho. Barcenas ha asumido el compromiso, tampoco ha requerido un gran esfuerzo, lo ha entendido perfectamente. El que manda soy yo. Estoy convencido de que el señor Bárcenas será disciplinado".



A cerca de la autoría de los papeles con la supuesta contabilidad del Partido Popular, que Luis Bárcenas negó en su declaración, el abogado confía en que Bárcenas se comporte "en base a la lealtad y la buena fé procesal". "Mi teoría es que por encima de los intereses del cliente está el interés de la justicia y la verdad, porque si no hay verdad no hay justicia y si no hay justicia no hay verdad".



Respecto a su colaboración con el diario El Mundo, Gómez de Liaño ha afirmado que "un abogado independiente no va a dejarse influir por lo que le diga un medio de comunicación, como no lo haría un juez o un fiscal".



En cuanto a los comentarios realizados por Alfonso Alonso, portavoz del PP, que se refirió a Bárcenas como un 'delincuente', saltándose la presunción de inocencia, y se ha apoyado en dos principios: "Todo el mundo tiene derecho a ser considerado inocente hasta que el tribunal no diga la última palabra. Y todo el mundo tiene derecho a una defensa y a una tutela judicial efectiva".