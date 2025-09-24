Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gobierno vuelve a cuestionar la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez: "Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio"

En Moncloa están "estupefactos" con el auto del juez Peinado, dicen que es surrealista. Feijóo pide a los socios de Sánchez que reaccionen, pero ellos no tienen intención de dejar caer al Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, atiende a los medios de comunicación, en el Palacio de Parcent, a 19 de septiembre de 2025, en Madrid (España). Durante las declaraciones, ha hablado de la ‘’masacre’’ en Gaza. La rueda de prensa ha tenido lugar antes de su reunión con la asociación de juezas sustitutas. 19 SEPTIEMBRE 2025;BOLAÑOS;ASOCIACIÓN;JUEZAS;GAZA Fernando Sánchez / Europa Press 19/09/2025

En Moncloa están "estupefactos" con el auto del juez Peinado | EUROPAPRESS

Cristina Navarro
Publicado:

A escasos minutos de comenzar la sesión de control, saltaba la noticia. El juez Juan Carlos Peinado comunicaba a Begoña Gómez que, en caso de llegar a juicio, su causa por malversación se verá ante un juzgado popular. Un nuevo paso del magistrado, que no ha tardado en correr por el hemiciclo cuando desde sus escaños, los diputados iban conociendo la última hora.

El primero en reaccionar ha sido el popular, Rafael Hernando. "Los españoles van a ver hoy como la mujer del presidente del Gobierno tiene que sentarse en un banquillo por delitos de malversación", ha reprochado a los ministros. "Y la juzgará el pueblo", ha añadido el diputado del PP Jaime de los Santos.

Moncloa cuestiona la decisión del juez

Para entonces, era la única pregunta que se hacía en los pasillos del Congreso. "La instrucción que está practicando el juez Peinado se va a estudiar a partir de esta fecha en todas las facultades de Derechos de nuestro país", ha criticado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz.

Algunos ministros incluso no dudaban en expresar su enfado. "Surrealista, se explica por sí solo", ha asegurado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. "Pueden llamar a los de la calle Ferraz para que se vayan al juzgado popular", ha ironizado la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, en referencia a los manifestantes que se concentran frente a la sede socialista. Mientras tanto, otros intentaban rebajar el tono. "Un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio", ha declarado el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

El PP celebra la decisión de Peinado

También a las puertas del hemiciclo se ha pronunciado la portavoz del PP en el Congreso. "Ya no hay lawfare, la va a juzgar el pueblo", ha insistido Ester Muñoz. "Que se busquen otra cortina de humo, pero la persecución ya no cuela”, ha reprochado el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo. El líder de la oposición ha querido mandar además un mensaje a los socios de investidura de Sánchez. "¿Por qué sostienen a una persona con corrupción a su espalda?", les ha preguntado.

Los socios del Gobierno mantienen por ahora su postura

"Una sorpresa más, a Peinado no le falta imaginación", ha afirmado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua. "El auto es un despropósito ", ha manifestado el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

