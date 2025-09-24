Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Feijóo califica el fallo de las pulseras como "negligencia imperdonable" y pide a los socios de Sánchez terminar con la legislatura

"Esto solo se puede arreglar con soluciones y dimisiones", asegura el líder popular, quien culpa a Pedro Sánchez de no haber dado explicaciones y asegura que su agenda judicial es "insoportable".

Juan Muñoz
Publicado:

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido en una sala del Congreso de los Diputados minutos después de asistir a parte de la sesión de control al Gobierno, marcada por los fallos en las pulseras antimaltrato, la corrupción y el embargo de armas a Israel.

Tras una bronca sesión en la que Pedro Sánchez ha sido el gran ausente, el líder popular se ha dirigido a los medios para calificar de "insoportable" la agenda judicial del presidente del Gobierno.

"Las derrotas parlamentarias no son un número, sino el claro síntoma de un país paralizado. Con la legislatura menos productiva de nuestra democracia", ha dicho Feijóo.

"No se puede gobernar a espaldas del Parlamento, pero aún menos se puede gobernar a espaldas de la realidad. La realidad de los españoles es que ven cómo su país no funciona, no funciona porque tiene un Gobierno que no funciona. En la cabeza de los ministros solo está la agenda judicial del presidente del Gobierno. Sánchez nunca tuvo una mayoría para construir, tan solo ha tenido una mayoría para resistir", ha añadido el líder del PP.

"Acabamos de escuchar a los ministros responsables de haber desprotegido a las mujeres maltratadas abroncando a la oposición. El Gobierno ha podido acudir al Congreso a disculparse, pero ha venido a insultar".

Feijóo pide dimisiones: "No puede quedar así"

"La negligencia cometida es imperdonable, no puede quedar así. Tiene que saldarse con responsabilidad. Hay razones de sobra para que el Gobierno ofrezca más información y asuma responsabilidades".

"Se ha puesto en peligro la integridad de las mujeres maltratadas y víctimas de la violencia machista en nuestro país. Incluso más grave que haber fallado es que lo supieran desde hace mucho tiempo y no hicieran nada para solucionarlo".

"El Gobierno lo ha escondido y ha aparecido en la memoria de la Fiscalía gracias a los medios de comunicación. Siguen sin reconocer ni dar la cara, no ofrecen perdón, solo ofrecen excusas".

