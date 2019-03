El Gobierno rechaza el anticipo electoral solicitado por el PP

La directora de la campaña electoral del PSOE, Elena Valenciano, ha asegurado que "no hay ninguna razón que aconseje" en este momento adelantar los comicios generales previstos para marzo, y ha argumentado que unas elecciones anticipadas podrían aumentar la inestabilidad financiera en la UE.



"Introducir incertidumbre política en una situación de clarísima incertidumbre financiera no ayuda ni a los intereses de España ni de la UE", ha agregado, para apostillar a continuación: "Abrir un periodo de incertidumbre política no es ni mucho menos la mejor contribución que podemos hacer a la estabilidad financiera de Europa".



Valenciano se ha expresado en estos términos en rueda de prensa, después de que se haya reunido en la sede madrileña de Ferraz el comité electoral del PSOE, presidido por su candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba.



"Tenemos capacidad constitucional de hacerlo y los apoyos parlamentarios suficientes para hacerlo", ha zanjado Valenciano sobre la hipótesis de agotar la legislatura hasta marzo, e incluso ha sido tajante al señalar que "es más cierto mantener el rumbo de la legislatura que interrumpirlo".



Ha recordado en este punto que en Portugal ya ha habido elecciones, que "parecía que iban a ser la purga de Benito", pero que no han servido para aliviar la situación financiera. "Yo no he dejado de decir que mi calendario de trabajo va hasta marzo", ha reiterado la responsable de la campaña electoral del PSOE.



A este respeto, y tras recordar que será el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien decida la fecha de las elecciones, Valenciano ha constatado que el PSOE está preparado para lo que sea. "Estamos preparados siempre, como los boys scouts, pero trabajamos con el calendario de marzo".



En su opinión, Zapatero tomará la decisión en función de los intereses del país "y no pensando en ningún otro cálculo corto, y mucho menos en un cálculo electoral", persuadida de que los intereses de los socialistas y los de España son coincidentes.



Frente a ello ha situado al PP, que "prefiere que las cosas vayan mal, que el Gobierno se debilite y que la situación económica se empantane, porque piensan que así les va a resultar más fácil ganar las elecciones".