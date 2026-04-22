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Burka

El Gobierno pide abrir un debate "sosegado" después de que el PSC de Lleida haya anunciado que prohibirá el burka

Los socialistas votaron en febrero en contra de una iniciativa de Vox similar en el Congreso.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz

El debate del uso de esta prenda tras la propuesta del PSC en Lleida | EFE

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El Gobierno hace hoy equilibrios para no condenar directamente la propuesta del alcalde socialista de Lleida, Félix Larrosa, que aboga por prohibir el burka en las dependencias municipales y en las vías públicas. “Quiero expresar el respeto a cada uno de los municipios, nosotros estamos en un proyecto de integración a partir de la diversidad”, ha declarado el ministro de Industria, Jordi Hereu.

En Moncloa piden a abrir ahora un debate al respecto, aunque en febrero votaron en contra de una iniciativa de Vox similar en el Congreso de los diputados. "No hay que caer en demagogia, son debates que deben tener sosiego, análisis y mucha pedagogía", ha asegurado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz

El portavoz socialista en la Cámara Baja, Patxi López, ya cargó en febrero contra la iniciativa de Vox, alegando que era contraria al "derecho de libertad religiosa". Una postura que hoy ha reiterado en los pasillos del Congreso. "El burka no nos gusta nada, en absoluto, pero no vamos a adoptar una decisión que puede perjudicar a las propias mujeres porque expulsarlas de los espacios públicos sería confinarlas", ha señalado.

El PSC respalda al alcalde de Lleida

Los socialistas catalanes han salido hoy en defensa de la ordenanza propuesta por el Ayuntamiento de Lleida. "Dice que en la calle ni vas desnudo, ni te tapas la cara. Hacen una mención específica a salvaguardar los derechos fundamentales en el ámbito religioso. No hay un acto racista aquí", ha explicado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una entrevista en Onda Cero.

En la misma línea se ha expresado el diputado del PSC, José Zaragoza. "Es una cuestión de convivencia donde no puedes ir totalmente desnudo, ni totalmente tapado", ha asegurado en la relación al texto de la iniciativa.

Sumar acusa al PSC de comprar el discurso a la extrema derecha

Desde Sumar sostiene que con el debate del burka la extrema derecha intenta instrumentalizar la agenda política en favor de su discurso. "No hay que ceder un milímetro a la ola reaccionaria y a sus posiciones racistas", ha exigido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. "El Gobierno de España se va a mantener firme en la defensa de la igualdad de derechos para todas las personas", ha zanjado.

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