El Gobierno envuelve la rebaja del delito de sedición en una reforma amplia del Código Penal

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha considerado que la tramitación de la reforma del Código Penal en el Congreso podría ser a través de un proyecto de ley "pero se están valorando distintas opciones, no hay nada determinado". En declaraciones a los medios durante la visita al estand de Asturias en FITUR, Lastra ha dejado claro que quien impulsa la revisión del Código Penal es el Gobierno y, por tanto, "correspondería un proyecto de ley pero tampoco se pueden descartar otras opciones como la proposición de ley. No nos hemos sentado a valorarlo". "Lo que sí pretendemos es que sea una reforma amplia que recoja nuevos delitos como la aporofobia, el consentimiento expreso cuando se trata de delitos sexuales, la protección de los menores de abusos y, por supuesto, los delitos de sedición, rebelión y demás", ha relatado. A la pregunta de por qué ahora el Gobierno optar por revisar el delito de sedición, Lastra ha explicado que el Ejecutivo se ha dado cuenta de que España tiene que homologar el Código Penal ante otros países de la Unión Europea, para no tener discrepancias "como hubo en el pasado con la justicia belga, alemana o británica". La responsable socialista ha afirmado, como ayer hizo la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que el Código Penal español está "atrasado" y, por tanto, es obligado "acompasarlo" al siglo XXI.

Es el argumento que repiten todos los portavoces socialistas y del Gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, magistrada de profesión, ha defendido este jueves enmarcar en la "normalidad" cualquier modificación del Código Penal y ha señalado que los delitos de rebelión y sedición tienen regulaciones "muy antiguas" que fueron pensadas "para otro momento histórico" y "en un contexto determinado". En declaraciones a los medios, Robles, magistrada de profesión, ha señalado que el Código Penal, que tiene más de 25 años de vigencia, tiene que ser un instrumento "muy vivo y muy ágil" porque tiene que responder "a la realidad social".

Para el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el delito de sedición, tal como se recoge en el Código Penal, responde más a “ataques a la soberanía en el siglo XIX, con los tanques en la calle”, y “hoy la soberanía es atacada de otras maneras y es necesario un detalle de nuestro Código Penal para dar respuesta proporcional a esas actuaciones”.

Para Pablo Casado el cambio en el Código Penal, que la vicepresidenta Carmen Calvo "ha confirmado" es de "extrema gravedad" y lo denunciarán: "Si este Gobierno lo que hace es nombrar a una Fiscal General del Estado que es una política en activo del PSOE (Dolores Delgado), si quiere cambiar el Código Penal para introducir una amnistía de facto a los presos sediciosos y si ahora pretende tener como interlocutor legítimo a alguien que ya está inhabilitado en firme por el Tribunal Supremo, quien estará incurriendo en irregularidades administrativas e incluso legales estará siendo el propio Gobierno Pedro Sánchez", ha asegurado.