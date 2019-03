El Gobierno divide Renfe en cuatro empresas

"Lo que nadie podrá entender es que los presupuestos públicos, en la situación en la que estamos, sigan aportando más de 2.000 millones cada año para dar, en muchos casos, servicios que no son de alta calidad y que no son eficientes", ha dicho Pastor en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.



También se busca sacar "el máximo rendimiento" de la "relevante" infraestructura ferroviaria española, "incrementar el número de operadores", "ampliar el acceso de los ciudadanos a servicios de alta velocidad a menores precios" y aumentar las mercancías transportadas, ha añadido Pastor.



Renfe, ha continuado, "mantiene su condición de operador público de referencia" y "se fortalece" ante el nuevo escenario de liberalización y competencia.



Pastor ha explicado que la operadora pública se reestructurará en cuatro sociedades estatales: una unidad de viajeros, otra de mercancías y logística, otra de mantenimiento y una cuarta de material rodante.



En su comparecencia, Pastor ha hecho un diagnóstico del transporte ferroviario en España que revela que la utilización de parte de la red, algunas estaciones y algunos de los servicios muestran "importantes ineficiencias y falta de rentabilidad, no sólo económica sino también social".



En la actualidad, hay 52 servicios de media distancia considerados ineficientes en los que el índice de ocupación está por debajo del 15 %, ha destacado la ministra, que ha señalado que en 2011 hubo 176 estaciones en las que no se llegó a un viajero diario en un tren de media distancia.



En el servicio de mercancías, ya liberalizado, hay unas pérdidas de 66 millones de euros, con un canon "muy bajo", "simbólico".



Pastor también ha detallado la situación financiera de Renfe, Feve y Adif, cuya deuda se eleva, respectivamente, a 5.200 millones de euros, 530 millones de euros y 15.000 millones de euros (más del doble que hace ocho años).



Renfe, al final de la legislatura, tiene que tener "unas pérdidas 0", ha dicho la ministra, que también ha asegurado que la reforma busca "que no peligren los puestos de trabajo", por lo que "la primera apuesta" es que se conserve el empleo.



La plantilla de Renfe asciende a 13.000 trabajadores, mientras que en Feve trabajan 1.857 empleados y en Adif, 13.224 trabajadores.



Pastor ha anunciado que se va a abrir "un proceso de diálogo" con los representantes de los trabajadores, con una reunión ya convocada para el lunes, y ha llamado "al diálogo y al entendimiento".



"Estamos iniciando un proceso que va a llevar un tiempo si queremos tener unos servicios de transporte públicos eficientes, racionalizados, que tengan un coste que podamos asumir los ciudadanos y que puedan ser competitivos", ha resumido la ministra.



Tras destacar que los ingresos de Feve (Ferrocarriles Vía Estrecha) sólo cubren el 25 % de su gasto, Pastor ha anunciado que ese ente se extinguirá en enero de 2013, integrándose en Renfe la parte de operador y en Adif, la parte de infraestructuras.



El Real Decreto Ley en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios aprobado hoy por el Consejo de Ministros también busca eliminar "una maraña de empresas" que consumen mucho dinero en costes, ha dicho, por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.



La vicepresidenta ha destacado que la norma llega tan sólo una semana después de que el Gobierno anunciase que este mes se liberalizaría el transporte ferroviario y aeroportuario en España.