García-Page, molesto por el "secretismo" de Pedro Sánchez: "Todos queremos saber lo que se está negociando"

Pedro Sánchez sigue sin decir ni una palabra sobre la amnistía. El presidente del Gobierno en funciones no corrigió a Oriol Junqueras cuando insinuó que está ya negociada. Ni tampoco se pronunció cuando ERC reveló el pasado lunes que ya ha intercambiado documentos sobre la amnistía con el Gobierno. Y Emiliano García-Page no oculta su malestar por este "secretismo".

El socialista ha inaugurado la modernización de los regadíos de la Comunidad de Regantes del Embalse del Gasset en Fernán Caballero, Ciudad Real. Allí, en una declaraciones a los medios, el presidente de Castilla-La Mancha no ha querido hacer una valoración sobre el debate de investidura, pero sí ha comentado el "debate de fondo" que existe en estos momentos.

"Todos queremos saber lo que dicen unos que se está negociando, pero como no lo sabemos... ese es el debate de fondo", García-Page ha mostrado de esta manera su descontento por la falta de información por parte de Pedro Sánchez sobre las negociaciones con los independentistas.

"Delincuentes constitucionales"

Además, el presidente castellanomanchego ha declarado que "el problema no es ser independentista, porque se puede pedir la independencia y eso es legítimo. El problema es saltarse la Constitución y saltarse las leyes". Por este motivo, ha calificado a los independentistas como "delincuentes constitucionales".

García-Page además ha afirmado que el pasado martes no siguió mucho la primera sesión del debate de investidura porque presidió la reunión del Consejo de Gobierno y tuvo "mucho trabajo", aunque ha asegurado no haberse sorprendido de las peticiones de los independentistas para realizar un referéndum porque "no es algo de ahora", es algo que "lo llevan pidiendo todo el tiempo".