Gallardón responde: "Mi propuesta no es una ley franquista"

El alcalde de Madrid responde la ley de vagos y maleantes se aprobó en 1933, cuando el PSOE estaba en el poder, por tanto no es ley franquista, además, dice, esa ley pretendía proteger a la sociedad de los vagabundos y lo que él pretende es todo lo contrario.

Al igual que Gallardón El alcalde socialista de Barcelona dice que hay que garantizar las atenciones, y no basta con echarles de las calles.

Esperanza Aguirre aplaude la propuesta de Gallardón de que a todos los mendigos se les debe garantizar una plaza en albergues, pero el problema es, dice que muchos no quieren dejar la calle y ella no es partidaria de privar a nadie de sus derechos. Aguirre añade que ella no es amiga de las prohibiciones.

Orígenes aparte, ayuntamientos y comunidades valoran la idea, pero el problema lo ven en disponer de servicios suficientes o en obligar a los mendigos a utilizarlos.