Gallardón: "No hay repago, ni prepago, hay pago por la justicia gratuita"

El Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha negado que las tasas en el acceso a los tribunales que su departamento promueve sean un "repago" de este servicio del Estado y las ha definido como solidaridad con los que realmente necesitan el acceso gratuito a la Justicia.

"Lo que vamos a hacer con las tasas es garantizar" el acceso a los tribunales "para los ciudadanos que no tienen recursos", es ese esfuerzo de "solidaridad" el que vamos a "financiar" con las tasas, ha señalado el Ministro de Justicia. El diputado socialista Álex Sáez Jubero ha preguntado a Gallardón, en la sesión de control al Gobierno del Congreso, si no cree que con el cobro de las tasas se impone un "repago" a los ciudadanos, que ya pagan la Justicia con sus impuestos.

La ley que el Gobierno ha llevado al Congreso y que prevé el cobro de tasas por el acceso a todas las jurisdicciones salvo la penal y la militar supondrá una "barrera" y provocará "desigualdades en el acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva", ha denunciado el socialista.

Jubero ha recordado al ministro que su propuesta ha generado el rechazo de todos los grupos políticos y de todos los operadores jurídicos. "No, no hay repago", ha respondido Gallardón. "No hay repago, ni prepago, ni copago, ni nada, no fatigue mas los prefijos. Llámelo como lo que es. Y es pago, pago por la justicia gratuita", ha respondido el ministro.

Gallardón ha recordado que la falta de financiación de este servicio hace que no fuera viable sin una financiación que procederá de las tasas, un esfuerzo que garantizará que aquellos que verdaderamente lo necesitan, porque no tienen recursos, dispongan de Justicia gratuita