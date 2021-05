Fran Motoro, Save the Children: "Los menores son vulnerables y llegan a desorientados"

En opinión de Fran Motoro, coordinador de Infancia en Movimiento de Save the Children, considera que el espacio público, la calle, "es bastante elocuente" en Ceuta. "Por lo que hemos podido hablar con todos los agentes que están interviniendo en Ceuta y Melilla, son muchos los menores que están deambulando por las calles y todos esos niños o adolescentes que están solos".

Motoro comenta cómo han visto mucha desorientación en ellos, también mucha incertidumbre y "en poco tiempo han identificado a varios menores de edad que necesitarían una intervención o evaluación psicosocial". No han podido acceder directamente a las naves en las que se están manteniendo a numerosos menores que se han reunido en estas horas hasta tomar una decisión, pero saben que se está intentando gestionar en ese espacio lo mejor que se puede, "aunque la situación es excepcional".

"En Save the Children decimos siempre que la vulnerabilidad es contextual, no podemos decir que un niño por ser más pequeño que otro no significa que sea más vulnerable", afirma. En su opinión, la propuesta desde Save the Children pasa por una detención de necesidades de forma muy individualizada y que tenga en cuenta el interés del menor, solo así se sabrá cuál es la necesidad principal del menor, pero no va a depender de la edad del menor, depende de muchas otras circunstancias y factores.

Reparto de menores entre comunidades

Sobre el posible reparto de los menores que han pasado de Marruecos a España en las últimas horas por las distintas comunidades autónomas, Montoro comenta que es una línea de trabajo en la que ya llevan varios años desde Save the Children. "No es algo nuevo, ya en 2018 teníamos un informe que se llamaba 'Los más solos' que ya recogía lo que se debía hacer en estas situaciones de desamparo.

"En este informe ya decíamos qué se debe hacer y la necesidad de esa coordinación de las distintas comunidades autónomas y en el reparto de responsabilidades porque el foco hay que ponerlo en la protección de las personas y más de los niños menores de edad y creo que todos los esfuerzos deben orientarse a ese fin", afirma Fran Montoro.