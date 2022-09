La Fiscalía investiga si el líder de Vox en Castilla y León usó medios de la Junta en un vídeo promocional

En Castilla y León, la Fiscalía investiga al vicepresidente y líder de Vox, Juan García-Gallardo. Ciudadanos le acusa de usar medios de la Junta en un vídeo promocional de su partido.

La denuncia la interpuso el exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, el pasado 8 de junio. Igea alegó entonces que García-Gallardo había utilizado recursos de la Junta en un vídeo de su partido. "Uno de los primeros signos del autoritarismo es confundir administración, gobierno y partido, algo que solo ocurre en los regímenes totalitarios cuando alguien rompe esa barrera. En este último caso sobrepasaron todas las barreras al mezclar el logo de la Junta, que es el del Gobierno de todos los castellanos y leoneses, con el partido Vox. Esto es inadmisible ", dijo el que fuera consejero de Trasparencia y Ordenación del Territorio al presentar el escrito.

Cs denuncia la utilización "partidista" de símbolos institucionales

Tras la polémica el tuit con el vídeo fue borrado, sin embargo, Igea dejó claro que este hecho no alteraba "ni la procedencia de la investigación ni la eventual comisión de los delitos aquí denunciados, máxime cuando el hecho relevante penalmente ya se habría producido. "No permitiremos que el Gobierno de Mañueco malgaste el dinero público en propaganda. En esta denuncia no hay una persecución ni animadversión personal hacia el señor García-Gallardo, sino el intento de mostrar a los miembros de la Junta que la administración es de todos y que la misma no se utiliza para beneficio ni de Vox ni del PP", afirmó.

En la misma línea hoy la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido que la entrada de Vox en el Ejecutivo autonómico, "ha servido para que se gestione peor, para que haya gente más incompetente y para que empiecen a olerse los chanchullos y la falta de transparencia".

García-Gallardo lo desmiente

Por su parte, el dirigente de Vox lo ha desmentido tal acusación: "No voy a comentar la actividad política inútil de partidos políticos en desaparición", ha añadido.