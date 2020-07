Fernández Vara se descarta como sucesor de Zapatero

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha descartado que vaya a presentarse como candidato a la sucesión del jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y ha recalcado que él nunca le pidió "que se marchara".



"¿Yo? ¡Y tanto que lo descarto!", ha manifestado Fernández Vara en un desayuno informativo de Europa Press al ser preguntado por si aspirará a ser candidato a la presidencia del Gobierno.



El presidente de Extremadura ha argumentado que "en esta vida, uno tiene que ser consciente de sus limitaciones" y saber que "no vale para todo".

Al mismo tiempo, ha hecho hincapié en el compromiso que tiene con la sociedad extremeña y con su familia, y ha asegurado que estará en la vida política mientras sea presidente de Extremadura.



"El día que deje de serlo, no seré candidato a nada, ni siquiera a alcalde de mi pueblo, a nada", ha apostillado.



Fernández Vara ha hecho estas consideraciones en presencia de la ministra de Defensa, Carme Chacón, quien, al término del desayuno informativo, ha insistido en que no desvelará su intención de presentarse o no como candidata hasta el día después de las elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo.