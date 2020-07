Fernández Díaz considera que si el PP no creyera inconstitucional el matrimonio gay no se habría recurrido

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacado este martes que el PP no hubiera presentado en 2005 un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, si no pensara que la norma era inconstitucional.

Fernández Díaz se ha pronunciado así en los pasillos del Senado al ser preguntado por las declaraciones del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que ha asegurado que su "criterio particular" es que el matrimonio homosexual no es inconstitucional.

"Si no hubiéramos pensado que era inconstitucional no hubiéramos votado en contra, no hubiéramos presentado enmienda de totalidad y no hubiéramos presentado un recurso de inconstitucionalidad", ha subrayado Fernández Díaz. No obstante, el titular de Interior ha dejado claro que el Gobierno está "a la espera" de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el fondo del asunto.



Mato y Soria también se posicionan

Los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Industria, Energía y Turismo, Ana Mato y José Manuel Soria, respectivamente, se han mostrado favorables a esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley del matrimonio homosexual para actuar en consecuencia.

En este sentido, Mato ha asegurado en los pasillos del Congreso que no hay ninguna novedad respecto a la posición del PP en este sentido y que los 'populares' están esperando a que se pronuncie el Alto Tribunal, como preveían en su programa electoral. "Actuaremos en consecuencia", ha dicho.