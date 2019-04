Fernández Díaz: "Ahora es el tiempo de Sánchez, que negocie con Podemos, IU y que consiga la connivencia"

El ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, preguntado por qué le dijeron los líderes europeos ante la incertidumbre política, ha dicho que les instó a la "calma y tranquilidad".

Sobre qué ha cambiado entre el viernes cuando Mariano Rajoy declinó la invitación del Rey por no tener apoyos, hasta que este lunes ha hablado con Albert Rivera para buscar apoyos, Fernández Díaz explica que "desde el primer día, Mariano Rajoy ha defendido un acuerdo entre el PP, PSOE y Ciudadanos, e inmediatamente llamó a Sánchez, que acudió a Moncloa y no dejó hablar a Rajoy".

"Si el socio necesario dice que no, ya está bloqueado el tema", añade el ministro en funciones. Sin embargo, ahora, "tal y como está la situación", dice que le parece "lógico que hable con Albert Rivera". Sostiene que ahora es el tiempo de Pedro Sánchez, "que negocie con Podemos, IU y que consiga la connivencia, porque sin la abstención de los nacionalistas, no puede ser investido". Insiste en que ahora es su momento, "y mientras lo sea, el presidente del Gobierno habla con otros partidos".

Rajoy ha dicho que él ahora no tiene posibilidad de ser investido, pero no renuncia a la investidura.

Tras la alerta de alerta de Europol de nuevos ataques yihadistas en Europa, especialmente en Francia, Fernández Díaz dice que "no hay que tenerle ni más ni menos miedo del que se tenía antes". Explica que en España "seguimos en el nivel de alerta 4" desde el 26 de junio, lo que significa nivel alto de un atentado terrorista, pero "las amenazas no son nuevas, ni tampoco la reivindicación sobre Al Andalus", por lo que considera que "no hay que tener miedo, sino buenas herramientas, y España las tiene".

En una entrevista en el programa 'Más de Uno', de Onda Cero, Fernández Díaz, preguntado sobre los refugiados, ha dicho que, ante la imposibilidad material de Grecia de controlar su frontera exterior, lo que se ha planteado es que se aisle a Grecia del espacio Schengen o que se cree una policía europea que controle las fronteras.

Ante esto último, el ministro en funciones afirma que no quiere que nadie llegue a España a controlar la frontera con Francia, Portugal o en el sur. Explica que "costaría mucho dinero" y no cree que sea "la respuesta, ya que es competencia de los Estados". "La posición de España es que no estamos dispuestos a aceptar que se nos venga a controlar las fronteras de España por parte de las personas que sean de un contingente que se intenta montar", aclara.

Por otro lado, cree que "no se puede abdicar de Schengen, forma parte de nuestro ADN", y además explica que tendría un enorme coste económico y político. Asimismo, afirma que "hay que buscar equilibrio entre respetar acuerdo Schengen y controlar flujos migratorios"