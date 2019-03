Felipe González: "Espero que no sometan cada día a Rajoy al 'váyase, señor González'"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha considerado hoy que la petición de dimisión del jefe del Ejecutivo por parte del PSOE es "lógica", pero ha confiado en que "no sometan al presidente Rajoy al 'váyase señor González' todos los días" y que éste último tome medidas para sanear la vida política.

González ha pedido "un enorme esfuerzo de transparencia", tanto en los salarios como en la contabilidad de los partidos, y ha estimado que "seguramente hay que reformar la ley electoral y casi con toda seguridad" hay que abordar "una reforma pausada y seria de la Constitución".

La petición de dimisión de Mariano Rajoy, a su juicio, es "la consecuencia lógica" del actual clima político y de los casos de corrupción, pero ha confiado en que no sea una constante porque "todos los días va a haber información y noticias suficientes para hacerlo". A su juicio, de la crisis económica, aunque se está saliendo "por el peor, el más largo y el más penoso camino se terminará por salir, tarde o temprano". Pero asegura que de la crisis política e institucional es "mucho más difícil salir", y aún más si no hay un acuerdo "serio". "No sé si es el caso Bárcenas o todos los casos, pero creo que están llegando a la orilla los desechos de una enorme tormenta de una época que hemos vivido como una época de falsa prosperidad", ha opinado.

Tras alertar de que la situación se agrava porque la justicia se encuentra "desbordada completamente por los acontecimientos", ha exigido "medidas políticas muy severas para cortar este proceso, sanearlo y poder ofrecer al país las respuestas tanto institucionales como económicas y sociales que necesita".

El expresidente del Gobierno ha estimado que es comprensible el profundo malestar social ante los casos de corrupción, sobre todo porque en un momento de crisis, de elevado paro, de pérdida de nivel adquisitivo y de "precarización" del sistema sanitario y educativo la sensibilidad social es "muchísimo más aguda", afirma.