El PP felicita la Navidad y versiona 'La tribu de los Brady'

El líder del PP, Mariano Rajoy, acompañado por otros dirigentes de la dirección como María Dolores de Cospedal, Soraya Saénz de Santamaría, Alberto Ruiz-Galllardón, Esteban González Pons, Pío García Escudero, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Ana Mato, felicitan la Navidad a los españoles en un vídeo en el que se van solapando imágenes de los mismos y en las que se entrecruzan miradas como en la familia de los Brady.

En el vídeo, Rajoy dice que en los momentos difíciles es cuando cobran valor las cosas importantes: cariño, solidaridad, afecto, unión y esperanza, y precisamente eso es lo que desea el PP a los ciudadanos en estas fiestas.

En el vídeo de felicitación navideña, colgado en la página web del PP, los dirigentes populares van apareciendo en distintas pantallas bajo la canción "Do they Know it's Chritsmas", escrita en 1984 por Bob Geldof y Midge Ure para recaudar fondos para luchar contra el hambre en Etiopía y que ahora ha sido versionada por "TV Allstars".

En el vídeo, los dirigentes populares emulan las imágenes de la serie "La tribu de los Brady", emitida en la cadena estadounidense ABC entre finales del año 1969 y hasta el 1974, aunque posteriormente se emitió en el resto del mundo. La serie gira en torno a la convivencia de un matrimonio recién casado formado por Mike y Carol, y cada uno de ellos aporta tres hijos, varones en el caso del padre y niñas en el caso de la madre.

El vídeo termina, al igual que en la serie estadounidense, con una imagen dividida en nueve partes en las que aparecen las caras de los dirigentes populares y con el deseo de Feliz Navidad por parte de la familia del PP.