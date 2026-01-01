Feijóo mantiene la "centralidad" como eje del PP ante 2026 y abre la puerta a pactos con Vox

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantiene la centralidad como principal línea política de su proyecto de cara a las citas electorales previstas para 2026. La dirección del partido considera que ese posicionamiento resulta clave para ampliar su base electoral y captar votantes procedentes del PSOE, al que sitúan fuera de ese espacio político.

Esta estrategia se mantiene pese al crecimiento de Vox en las encuestas y al escenario de pactos que el propio PP da por probable en comunidades autónomas y, eventualmente, en el ámbito estatal.

Feijóo ya explicitó esta posición durante la clausura del congreso nacional del PP celebrado el pasado mes de julio, donde defendió que la centralidad no implica renuncias. "Defiendo la centralidad porque no es renuncia, es compromiso con la mayoría, es sentido común y es una aspiración de la que no desisto: volver a ser un partido de 10 millones de votantes", proclamó entonces el líder popular, que en las elecciones generales de julio de 2023 obtuvo 8,1 millones de apoyos.

El centro como referencia estratégica

En el entorno de la dirección nacional se subraya que esa apuesta permitió en el pasado al PP alcanzar mayorías amplias bajo los liderazgos de José María Aznar y Mariano Rajoy, en un contexto político distinto al actual. Dirigentes territoriales del partido comparten este planteamiento y sostienen que, pese al avance de Vox en los sondeos, en unas elecciones generales puede activarse un voto útil en torno a Feijóo.

Al mismo tiempo, la cúpula popular asume que el escenario postelectoral obligará a negociar con la formación de Santiago Abascal. El precedente más inmediato se encuentra en Extremadura, donde el PP se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta pese a obtener el 43% de los votos. La posibilidad de acuerdos se extiende a otros territorios y no se descarta en el plano nacional.

El propio Feijóo se refirió a esta cuestión en su balance del curso político, al señalar que "intentará gobernar" en solitario si gana las elecciones generales y precisar que su "cordón sanitario" no será Vox sino Bildu. Desde Génova reconocen que Vox ha consolidado su presencia institucional y que las encuestas no anticipan un retroceso de la formación.

Impacto territorial y calendario electoral

El resultado extremeño ha reabierto el debate interno sobre la relación con Vox. En esa comunidad, la candidata popular María Guardiola necesita apoyos externos para sacar adelante la investidura y los presupuestos, mientras Vox mantiene sobre la mesa exigencias ya planteadas en anteriores negociaciones.

Esto se produce en plena antesala de un ciclo electoral intenso. Aragón acudirá a las urnas el 8 de febrero tras la convocatoria anticipada de su presidente, Jorge Azcón, por la falta de acuerdo presupuestario con Vox. Después se celebrarán elecciones en Castilla y León, en marzo, y en Andalucía, en junio. En el equipo de Feijóo aseguran que el objetivo es lograr un "hat trick" en estas citas autonómicas.

No obstante, en el partido existe inquietud sobre el efecto que puedan tener las negociaciones en Extremadura sobre la campaña aragonesa. Tras el aumento de Vox de 6 a 11 escaños en esa comunidad, algunas voces internas defienden normalizar los acuerdos, mientras otras apuestan por reducir el protagonismo de la formación de Abascal.

La portavoz parlamentaria del Grupo Popular, Ester Muñoz, sostuvo recientemente que al PP no le da "ningún miedo" pactar con Vox y recordó que en Extremadura las fuerzas de derecha suman el 60% del voto. "Por lo tanto, lo que tendremos que hacer es ponernos de acuerdo, porque eso es precisamente lo que nos han dicho los extremeños, que estaban contentos con el Gobierno de María Guardiola y que quieren más", afirmó.

