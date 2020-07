IU exige rectificar la decisión del partido en Extremadura

Durante más de cuatro horas y media, la Presidencia ha analizado la situación creada en Extremadura, en un encuentro al que no ha asistido el coordinador de IU en esa comunidad, Pedro Escobar, molesto por que se haya convocado el día en el que se celebraba en Mérida la sesión de constitución de la Asamblea regional.

Tras la reunión, el secretario de Organización de IU, Miguel Reneses, ha dado cuenta de la resolución aprobada por la Presidencia, que ha sido aprobada por 30 votos a favor y dos en contra y en la que se expresa el total apoyo a Cayo Lara en su intervención en este caso.

No se ha hablado de sanciones de momento porque, según Reneses, aún se está en el tiempo de la política, no se ha producido la sesión de investidura y todavía los tres diputados extremeños de IU -Pedro Escobar, Víctor Casco y Alejandro Nogales- pueden rectificar su decisión de abstenerse.

Si no se produce esa rectificación, la dirección federal decidirá qué tipo de sanciones podrían imponerse, si bien la Presidencia es optimista y cree que la situación no es irreversible. Mientras tanto, los dirigentes nacionales de IU están dispuestos a "no tirar la toalla" y a intentar convencer a sus tres compañeros extremeños, con todos los esfuerzos que sean necesarios, de que cambien su postura para, así, normalizar también las relaciones entre ambas organizaciones.

Y lo van a hacer porque la Presidencia ha considerado un "grave error político" la decisión del Consejo Regional de abstenerse en la investidura, ya que con ello se impide la aplicación de la política general del partido y la "altera". Por tanto, IU pide explícitamente a la dirección regional extremeña y a los tres diputados que actúen con coherencia, rectifiquen la decisión y no permitan la investidura de Monago votando en contra del candidato del PP, aunque no ha concretado si esto supondría un apoyo al socialista Guillermo Fernández Vara.

Tras un intenso debate, según Reneses, se ha aprobado una resolución en la que se resalta la contribución de IU federal en los resultados electorales del partido en Extremadura y se manifiesta el "pleno respaldo" a la dirección federal y a Cayo Lara.

A este último como voz que, tal y como ha subrayado Reneses, traslada la posición de IU y las competencias del Consejo Político Federal para evitar la "fractura" del principio de cohesión en las relaciones con la federación extremeña. Reneses ha recordado a los "díscolos" que la competencia en materia de alianzas las tiene la dirección nacional, mientras que las secciones regionales sólo pueden decidir cómo ponerlas en práctica.

El debate de la Presidencia se ha centrado, fundamentalmente, en una propuesta inicial de resolución en la que se pedía "actuar en consecuencia conforme a la democracia interna del partido". Una redacción que representantes de algunas federaciones han pedido que se suavizara, tal y como han señalado algunos participantes.

Finalmente, se ha aprobado la propuesta que ha explicado Reneses y que tiene como objetivo ratificar lo que en su día acordó el Consejo Político Federal. Este órgano aprobó el pasado año, en dos reuniones, una iniciativa en la que se deja claro que IU no debe permitir que, con sus votos, gobierne el PP. "Aunque las elecciones están aún lejanas, es bueno dejar claro que IU no debe permitir, ni ahora ni el futuro, que con sus votos, por acción u omisión, gobierne el PP.

Esto no significa que nos vayamos a entregar a acuerdos indiscriminados con el PSOE o con otras fuerzas de izquierda", reza la resolución aprobada en enero de 2010 por 94 votos a favor, 8 en contra y 15 abstenciones. Ninguno de los votos en contra, según han señalado fuentes de IU, correspondió a los representantes de Extremadura en ese Consejo Político, que tampoco se opusieron cuando en octubre de ese año se acordó otra resolución, con 3 votos en contra, en la que se decía que es posición de la organización que, "ni por activa ni pasiva, gobernará la derecha con los votos de IU".

De los 57 miembros que conforman la Presidencia, han acudido a la sede nacional 40. Además de los representantes extremeños, no se han trasladado a Madrid, por problemas de agenda, los de las federaciones de Galicia, Murcia, Canarias y Comunidad Valenciana, además de los de Ceuta y Melilla. Reneses no ha considerado un "desplante" la ausencia de los extremeños y ha dicho que se ha debido a una imposibilidad física porque no les daba tiempo a llegar después de haber tenido que asistir a la constitución de la Asamblea regional.