El conflicto pesquero desatado en las aguas próximas a Gibraltar está dejando en una situación precaria a los pescadores de Algeciras y La Línea, que, tras tres meses sin poder faenar, cuentan que sus familias están pasando ya necesidades, incluso yendo a servicios sociales para comer.

La situación en la que se encuentran los pescadores españoles en la Bahía de Algeciras (Cádiz) se está agravando cada vez más como consecuencia del conflicto pesquero suscitado el pasado mes de marzo cuando las autoridades gibraltareñas comenzaron a impedir que trabajaran en esa zona, que les ha dado de comer durante años.

Según ha reconocido el patrón mayor de la cofradía de La Línea, Leoncio Fernández, "el 90% de las familias que viven de esto están pasando necesidades", tras una situación que, según sus cálculos, ha hecho perder al sector alrededor de 80.000 euros. Esto está llevando a las más de 200 familias afectadas a situaciones económicamente delicadas.

"Yo, como patrón mayor, te digo que estoy pasando necesidad. Mi familia está yendo a Cáritas. Esto es una vergüenza. Vamos a llegar a una situación peor que en los años treinta", señala Leoncio Fernández.

La situación es generalizada. Juan Manuel Vázquez, patrón del "Unión Vázquez Blanco", uno de los barcos de cerco de Algeciras implicados en los últimos incidentes, también señaló que están pasando mucha necesidad: "Hay gente que ya se ha quedado sin crédito para poder comprar, incluso gente que está pasando hambre".

El patrón mayor de La Línea entiende que la situación no debería seguir tolerándose y que "a los políticos se les tenía que caer la cara de vergüenza. Porque si se sientan y no consiguen el acuerdo, deberían dejar a otro que lo sepa hacer. El político que no esté capacitado para solucionar esta situación, que presente la dimisión".

"¿Qué quieren con Gibraltar? ¿Izar la bandera española? ¿No tienen bastante con el problema que tenemos en este país?", se pregunta indignado Fernández, que aclara que no defiende a Gibraltar, "porque ha adoptado una postura que tampoco es correcta".

El conflicto se ha enquistado y está ahora en la mano de los pescadores el solucionarlo. De momento, los pescadores de Algeciras y La Línea ya han dado un paso importante, iniciando los contactos para constituir un grupo de trabajo que negocie una solución al conflicto.

Supone un paso clave, después de que la mesa de negociación abierta entre los pescadores linenses y el Gobierno de Gibraltar produjera un gran malestar en los pescadores de Algeciras, que no fueron invitados a dicha negociación mediada por la alcaldesa de La Línea de la Concepción, Gemma Araujo (PSOE).

De hecho, fue a raíz de ese malestar cuando se produjeron los últimos incidentes en la Bahía, protagonizados por pesqueros de la flota de Algeciras.

Ahora, una vez iniciados los contactos entre ellos, se espera que el grupo de trabajo se constituya el próximo lunes, y que la negociación empiece a desarrollarse esta semana de forma conjunta.

"Nosotros tenemos una licencia para pescar en el Mediterráneo, y a mí no me la pueden quitar, porque es de la Unión Europea", señala Leoncio Fernández, que aclara que no estarán dispuestos a prescindir de sus artes de pesca en la negociación.

Mientras tanto, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, se reunirá el próximo martes en Londres con su homólogo británico, William Hague, para intentar encontrar una solución al conflicto.

La llave, no obstante, está en la negociación de los pescadores, que son conscientes de ello: "los políticos tienen que dejar a los pescadores que negociemos, que somos los que sabemos de este tema".