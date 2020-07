La factura del confeti fue, según la empresa, para celebrar el ascenso del Getafe

Pedro Miguel González Alonso, representante de la empresa "Realizar Eventos Especiales S.L", que organizó una fiesta de cumpleaños para Jesús Sepúlveda, ex-marido de la ministra Ana Mato, ha hecho pública una declaración en la que certifica que la conocida como factura del confetti corresponde íntegramente al acto celebrado en Madrid el día 22 de junio de 2004 con motivo del ascenso a primera división del F.C Getafe.

El último informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía (UDEF) incluía distintos pagos por la trama Gürtel de varias fiestas de cumpleaños a la familia Sepúlveda-Mato. Entre las mismas, incluía una factura de 7.254,59 euros, que atribuía al cumpleaños de Sepúlveda el 19 de junio de 2004. En esa factura en concepto de confetti se fijaba un cargo de 4.680 euros.

Sin embargo, el representante de la empresa Interglobo, que fue quien cobró esa factura, asegura en una declaración que la "misma corresponde íntegramente al acto celebrado en Madrid el día 22 de junio de 2004 con el motivo del ascenso a primera división del F.C Getafe, siendo contratados por la empresa Downtown Consulting, S.L". La citada empresa contratante es la misma que realizó fiestas de cumpleaños para la familia de Jesús Sepúlveda y Ana Mato en otras ocasiones.

El informe de la UDEF incluye un fax en el que Isabel Jordán, que entonces trabajaba para la mencionada empresa de Correa, comunica al representante de Interglobo la dirección de Jesús Sepúlveda y los datos para que monten la fiesta de cumpleaños del entonces marido de Ana Mato el 19 de junio de 2004. En este fax, Isabel Jordán, asegura también: "Recuerda que hemos acordado sobre el precio total aplicar otro 10 por ciento menos e incluir los gastos del evento de Jesús Sepúlveda".

Añade: "Envíame el último presupuesto. Otro tema: me tienes que cobrar tanto dinero si no se hace lo de Getafe, mirámelo con buenos ojos eso, por favor. Me indicas lo que vas a poner en casa de Jesús Sepúlveda, por favor". Además de ese fax, la UDEF incluye un presupuesto (el del confetti) de 6.271 euros, especificando que ahí no está incluido el IVA y las condiciones de pago. También incluye la factura, de 22 de junio, que se giró posteriormente ya con el IVA añadido y que sumaba 7.274 euros.

Según la empresa que prestó el servicio, la factura no se corresponde con el cumpleaños de Sepúlveda, sino con el ascenso a primera división del mencionado club madrileño.