Viera: "No hay ERE irregulares porque éstos siempre son legales"

El exconsejero de Empleo, José Antonio Viera, ha asegurado en la cuarta jornada de la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre las irregularidades detectadas en los expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Administración andaluza que "a lo largo de mis cuatro años de mandato como consejero no he recibido ni por escrito ni verbalmente ninguna recomendación de quien pudiera certificar o no la legalidad del procedimiento" llevado a cabo para conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis y para aprobar los ERE.



En su primer turno de intervención durante una hora, Viera, que ocupó la Consejería de Empleo desde abril de 2000 a mayo de 2004 y ahora es diputado del PSOE por Sevilla y aforado, ha negado también haber recibido ninguna recomendación sobre "la legitimidad de los presupuestos o el comportamiento de la Consejería".



"Y cuando digo ninguno es ninguno", ha insistido en esta primera parte de su intervención, tras la cual se va a someter a todas las preguntas que realicen los grupos parlamentarios porque, según ha avanzado, acude a esta comisión con el "ánimo de responder con la verdad y con sinceridad" para que todos los andaluces sepan "cómo se han gestionado estos fondos públicos" durante sus cuatro años al frente de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.



En este sentido, ha afirmado con rotundidad que "no hay ERE irregulares" porque "los ERE son siempre legales" como instrumentos laborales que son y que "nacen cuando hay conflictos entre trabajadores y empresas". Aún así, ha dicho que, en todo caso, lo que pueden haber existido en este caso son "algunas irregularidades en las pólizas" recibidas por los trabajadores.