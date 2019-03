Extremadura se rebela y seguirá gravando la cultura con un 13%

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado ayudas económicas o deducciones fiscales para compensar la subida del Impuesto del Valor Añadido (IVA) a la cultura, que en la práctica quedaría en el 13%, y al material escolar. Lo ha anunciado en el acto institucional con motivo del Día de Extremadura, que se conmemora este 8 de septiembre.

Monago ha anunciado la aplicación en la comunidad de un IVA cultural del 13%, y no del 21% como en el resto de España. El Gobierno regional asumirá la subida del impuesto por medio de una línea de ayudas autonómicas destinada a los empresarios del sector y que se comprometan a "soportar el coste que supondría para el usuario tal crecimiento". Ha explicado que se refiere de forma específica a las entradas a teatros, salas cinematográficas, exposiciones, conciertos y otras actividades culturales.

"No vamos a permitir que se vacíen nuestros espacios culturales. Ahora es cuando más debemos apoyar todos a nuestra cultura. Y la cultura se apoya con dinero público, porque un pueblo que no apoya la cultura es un pueblo que abraza el fracaso, que olvida su esencia, que se va lentamente deshumanizando, que se lanza sin remedio hacia el abismo", ha sentenciado el presidente extremeño, que ha indicado que "no" está de acuerdo y que considera "un grave error" la subida del IVA a la cultura.

"Como he dicho muchas veces, (la cultura) no sólo alimenta el alma, sino también engorda la cuenta de resultados de un pueblo", ha insistido Monago.

Por otra parte, promoverá un proyecto de ley para compensar la subida del IVA del material escolar al 21 por ciento, con el establecimiento de una deducción sobre la cuota íntegra autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que beneficiará a más de 183.000 niños de 0 a 16 años. Gracias a esta medida, la subida del impuesto sobre el material escolar no afectará a los extremeños.